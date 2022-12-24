在24日台灣運彩T1聯盟台南台鋼獵鷹主場迎戰桃園永豐雲豹的例行賽，雙方打到第3節還剩7分10秒，雲豹總教練劉嘉發突然指著場邊板凳席前方的聯盟工作人員大罵，更讓比賽為之暫停，除了裁判上前安撫，就連T1裁判長陳傳仁也都出面緩頰。

比賽也因此暫停了兩、三分鐘才重新開打，卻讓滿場觀眾與媒體摸不著頭緒，直到賽後記者會上，劉嘉發才出面說明發生什麼事情，「當時就是有個聯盟工作人員，坐在我們板凳席最前面位置的旁邊錄音，直到助教與翻譯告訴我，我才發現有人在那邊錄音，真的很奇怪！」

「我完全不懂聯盟這種針對性錄音的行為，到底有何用意？」劉嘉發說，「是否因為我們板凳席有人會罵不該罵的話？還是有其他原因，但我看到那個人坐在那邊，整個感覺真的很差，問他在幹嘛也不回答我，甚至技術委員與裁判長也不知道。」

畢竟這種聯盟派人在場邊錄音的動作，目前在國內兩大職籃聯賽也算罕見，謠傳是因先前雲豹板凳席發生過教練團成員怒罵粗話的脫序言行，所以聯盟才會派人錄音採證，只是這種偷偷派人錄音的動作，實在有點針對性，更何況還是「魔獸」霍華德在的雲豹隊。