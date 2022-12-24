搶超商愛心捐獻箱 店員路人聯手壓制 警速逮

新北市新店區中正路某超商今（24日）晚7時許發生強盜案，43歲呂姓男子趁店員不備，抱走愛心捐獻箱欲離開，店員及時發現追出，大喊「搶劫！」，熱心民眾加入追捕，呂男取出鋁棒反抗，但仍遭制伏，轄區警方獲報火速到場，將呂男以現行犯逮捕，依強盜罪嫌送辦。

警方表示，呂嫌於7時許先進入店內消費，隨後趁店員離開櫃台時，徒手拿走超商愛心捐獻箱欲向外離開，但捐獻箱不慎掉落地面，超商店員22歲高姓男子發現，呂嫌從地上撿起300多元後逃逸，高男追出並大喊「搶劫！」，熱心民眾35歲鮑姓男子加入追捕，將呂嫌攔下，呂嫌抽出藏在身上的鋁棒反擊，造成高男臉部、膝蓋紅腫擦挫傷，但2人仍合力將呂嫌制伏。

新店警分局獲報，立即派員到場，查扣贓款361元，並起獲鋁製球棒1支、剪刀1把，另發現呂嫌有喝酒。待警方偵訊後，全案將以準強盜罪嫌移送台北地檢偵辦。

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