福爾摩沙台新夢想家24日平安夜於主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，吸引2876名球迷進場觀賽。夢想家自首節即於外線開火，整場團隊砍進20記三分球，繳出4成3命中率，其中林俊吉個人攻下團隊最高31分、5籃板與2助攻，三分球7投5中，傷癒復出首戰的陳振傑也拿下15分，終場夢想家就以117比94拿下勝利！

首節夢想家三分外線手感火燙，全隊共砍進8記三分球，其中外援波因特（Sir’Dominic Pointer）個人7投4中，單節拿下16分。次節，吉爾貝克（Brandon Gilbeck）宰制禁區，連三季灌籃點燃氣勢，個人攻下11分，林俊吉遠投近切皆有建樹拿11分，傷癒復出的陳振傑也貢獻6分，夢想家全隊半場共砍進67分，取得16分領先。易籃後，林俊吉內外開攻，單節命中率百分百再進帳11分，陳振傑也補上3記外線，幫助球隊拉開比分優勢，

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今天全隊的命中率很高，所以在場上的能量都非常好，很開心看到大家在進攻方面找到自己的節奏。談及本季首度上場的陳振傑，朱總也提到，在季前陳振傑是陣中表現最佳的球員，「振傑非常的強悍，在受傷的這段期間也不間斷的努力訓練，非常期待他接下來的表現。」

陳振傑本場復出首戰繳出15分、3籃板與1助攻，其中包含4記三分球，提到今天出戰情況，「這周我開始加入團隊的對抗訓練，周二周三時教練有問我能不能打，很感謝在這段期間教練與隊友給予對信心跟鼓勵，希望自己能恢復的越來越好，也能有更穩定的表現！」

本周台新夢想家與冠名贊助夥伴台新銀行共同推出「夢想聖誕祭 認真很可以」主題周，將以耶誕節為主題鼓勵夢想家人認真工作、認真生活，來到夢想主場觀賽也一起認真玩樂、認真應援！明（25）日下午2點30分對決聯盟龍頭新北國王，全力挑戰主場全勝！票券已完售，歡迎夢想家人們可鎖定直播線上應援，也可至台中市府前廣場大螢幕觀看賽事，齊聚夢想主場全力應援，迎接聖誕大戰，一同與夢想家度過最認真、最可以的聖誕節！