桃園璞園領航猿24日對戰新竹街口攻城獅，開賽5分鐘壓制對手進攻火力，拉出一波9比0，整場比賽更展現強大防守能量，全員於得分上也皆有發揮，終場103比60輕鬆摘下勝利，續把隊史連勝紀錄推進到6場，領航猿總教練卡米諾斯表示：「在場上分享球、分享時間並全心全意的執行防守，這是一場團隊的勝利。」

今日領航猿全員得分，其中沃許本攻下最高27分，盧峻翔則拿下次高的16分，提及場上表現，沃許本認為贏球的關鍵在於持續的防守，搶下更多籃板，「在場上，團隊的每個人都能執行原訂的計畫，是收下勝利的關鍵。」

今日賽後誰來享受「礦泉水浴」慶賀輪到卡米諾斯，他笑說：「每一季總教練只會有一場比賽接受淋浴慶賀，那就是最終目標的總冠軍賽。」談及今日持續連勝的心情，盧峻翔開心的說：「平安夜能帶給大家勝利佳音，希望明天聖誕節能繼續贏球，與橙客歡度最嗨聖誕夜。」