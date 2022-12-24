蕭煌奇今在台北國際會議中心開唱。（羅永銘攝）

蕭煌奇紀念出道20週年今（24日）起連2天舉辦「朋友你現在好嗎？」演唱會，20位家人到場應援，想到自己就讀高中時快失明前，阿公載著他到處求醫，蕭煌奇忍不住哽咽落淚：「所有人都放棄我，他沒有放棄我。」媽媽也為了兒子喜歡音樂，騎著摩托車四處找樂譜，讓他可以參加五燈獎比賽拿下第一名，「我阿嬤更不用說，她我是最大的守護神」。

蕭煌奇回想求學時，在校園裡總是遠遠就聽見阿嬤到處問人「有看到我們家阿奇嗎」？就知道阿嬤來接他了；他也提到爸爸因身體微恙無法到場欣賞演出，蕭煌奇再度哽咽說：「爸爸（事前）準備我最愛吃的焢肉，要我加油。」隨後送上〈阿母情歌〉等歌送給家人。

蕭煌奇相隔3年舉辦大型個唱，2晚演出坐無虛席，共6200張門票完售，總票房粗估1480萬。他今坐在觀眾席第一排開場，清唱〈你是我的眼〉副歌揭幕，隨後展開一連36首不間斷演出，為大家甩開疫情阻隔社交距離的滯悶感，他也展示瘦身15公斤成果，回到20年前出道時的78公斤體重。

蕭煌奇也邀請出道前一起玩音樂的視障者樂團「全方位」同台演出，感性回憶：「以前我們每次要出去表演時，都要自己搬樂器，今天能站在這個舞台上感覺非常開心。」提到團員們平常不開口唱歌，他笑說：「今天不只是請出他們，更要他們開金口，一起接力演唱，是不是很難得？」隨後送上〈寫一條歌，寫你我爾爾〉等歌，重溫往日時光。