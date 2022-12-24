天氣持續寒冷，明（25）日受到寒流和輻射冷卻影響，氣象局對20縣市發布低溫特報，甚至有6度以下極端溫度的機率，急診醫師田知學分享，急診室近日出現33.1度嚴重低體溫的患者，不只可能心肺衰竭，還會有生命危險，就算是年輕力壯的族群，也不可輕忽。

「天冷一定要注意保暖、避免失溫！」田知學在臉書粉專《布農Doc 田知學》分享一張病患評估表的畫面，其中可見一欄「T」的位置上寫著33.1度，田知學還特別用紅色的圈標註起來，她表示，嚴重低體溫可能會導致心肺衰竭，甚至會對生命造成威脅，「即使發生在年輕力壯的族群身上，也是非常危險」。

田知學表示，嚴重低體溫可能會導致心肺衰竭，甚至可能喪命。（圖／翻攝自田知學FB）

而天冷取暖時，仍有幾項事情要特別注意，重症暨胸腔科醫師黃軒曾在臉書發文分享取暖的4個禁忌，其中「抽菸取暖」，會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然導致血壓升高，引發中風、心肌梗塞的危機。

另外，「喝酒取暖」確實會有短暫發熱感，但效果並不持久，因體表血管越是舒張、鬆弛，體熱散發會更快，使體溫急驟下降，身體消耗的熱量遠比酒精提供的更多，來不及收縮的血管無法防止熱量散發，禦寒能力反而下降，可能受涼感冒，甚至失溫、猝死。

而現代人最常見的「久坐不動」也會減少四肢血液循環，讓手腳變的更冰冷。最後，則要注意避免「進出溫差大的地方」，根據美國的研究指出，溫差大除了可能發生心臟猝死，也可能出現腦血管堵塞疾病發生的狀況，且溫差大於5度以上開始，就愈來愈危險，小於60歲的人發生急性腦中風的機率恐增4倍。

黃軒表示，偶爾手腳冰冷其實很正常，但若太過頻繁，或是手腳指甲變成紫色、青色、黑色，然後有胸痛、呼吸困難、持續性的手部或腿部疼痛，務必盡速就醫。

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