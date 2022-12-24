Omicron病毒株的高傳染性亞型變異株XBB病例，已激增到占全美約18％，在美國東北部更達50％以上。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天通報，在截至12月24日為止的一周，估計XBB病例已占全美18.3％，較前一周的11.2％增加。XBB是Omicron亞型變異株BA.2的分支。

亞洲一些地區已因XBB傳播而致病例不斷增加，包括新加坡。儘管有些專家表示，XBB傳染性較強，但並未使重症住院病例增加。