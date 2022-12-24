新北中信特攻籃球隊24日在主場迎戰高雄全家海神。比賽開始雙方打得膠著，上半場中信特攻在阿巴西多次強勢切入，拿下17分帶領球隊以3分差領先高雄全家海神。易籃再戰，雙方於第3節表現低迷，阿巴西在此節最後2分鐘一記漂亮上籃外加一次灌籃得手，帶領球隊反超戰局並一路保持到最後，終場新北中信特攻以93比85拿下勝利，也是中信特攻主場5連勝、近期4連勝，繼續獨占龍頭地位。

前兩場面對高雄全家海神的比賽，分差都是大比分的結果，雙方帶著1勝1敗來到特攻主場對決第三戰。比賽一開始雙方打得膠著，多次相互交換領先，中信特攻在阿巴西頻頻強勢切入禁區，帶領球隊以3分領先進入半場。經過中場休息調節後，比賽關鍵出現在第四節，中信特攻在比賽最後2分鐘多次成功防守並轉換進攻得分，成功擺脫高雄全家海神全場的糾纏。

「賽前就不斷提醒球員，面對高雄全家海神就是要從防守做起。」特攻總教練李逸驊表示，「在今天林韋翰缺陣情況下，林秉聖與魏嘉豪兩位的防守表現值得肯定，讓連兩場拿下大三元的布銳克曼全場只拿3分，今天贏球關鍵就是團隊的防守，希望之後的比賽也能用這樣的防守強度來面對。」

今天主要防守海神中鋒庫薩斯的克力斯說：「對於今天比賽，成功的團隊防守帶給球隊贏球的能量，也提升比賽內容的精采度。」他也表示庫薩斯是一位進攻非常多元的內線球員，能夠單打也可以傳助攻，今天的比賽證明團隊防守大於個人防守。

今天頂替林韋翰上場的魏嘉豪，雖然全場沒有得分紀錄，不過繳出6助攻與5抄截的好表現，也在比賽最後用防守穩住球隊陣腳。魏嘉豪表示，「不管是先發還是替補，自己一直都是保持好的心態去面對所有比賽。」魏嘉豪也用好的防守為球隊帶來勝利，他也謙虛表示，只希望自己能夠持續保持好表現，球隊贏球是首要目標。本場比賽拿下勝利後，中信特攻將在明天主場繼續迎戰來訪的台灣啤酒英熊。