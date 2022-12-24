日本東京1名24歲妙齡女子，在稅務署擔任公務人員期間，因違反日本《國家公務員法》禁止公務員兼職規定，違法在8間風俗店上班兼職，共兼職165天，所得約826萬日圓(約新台幣191萬元)，遭人舉報後，該女公務人員慘遭免職。

據日媒報導，一名在東京稅務署工作的女公務人員，在2021年4月至2022年4月間，在東京都內與其他縣市等8間風俗店工作兼職，其兼職所得約826萬日圓（約新台幣191萬元），報導還指出，此女平日晚間與假日會到「風俗店」兼職外，有時會向稅務署請病假，竟然再跑去風俗店上班賺錢，其兼職了165天。

此外，該女還曾拿走26萬日圓（約新台幣6萬元）的宴會聚餐費用，當作個人的使用，後續才歸還；該女會被發現兼職，因遭到他人檢舉，稅務署展開調查後，該女才坦承「賺錢是要支應牛郎店開銷」，該女的行為已觸犯日本《國家公務員法》禁止公務員兼職規定，慘遭到稅務署免職。