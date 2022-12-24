安溥今晚在小巨蛋舉辦首場「to ebb 2022潮水箴言」演唱會。（粘耿豪攝）

安溥24、25日在台北小巨蛋舉辦「to ebb 2022潮水箴言」演唱會。2度攻蛋的她，時隔4年重返小巨蛋開唱，同是「潮水箴言」十周年演唱會，意義非凡，「我非常少有機會在籌備演出時，在我講話的這件事情，腦子一片空白，這應該是台灣今年最後一個大笑話」，粉絲跟著大笑回應，她更幽默說：「等你們笑完，我再講。」

她在年初宣布恢單，今日坦言，今年對她來說是很特別的1年，「今年都在突破，都在重新檢驗，像在寫前半生的期末考考卷，也因為這樣子，今年我給自己的一個承諾，決定不求得失的過完每1天」，並提到，世界似乎快要回到鬧哄哄的日常，「我把這場演唱會送給每1個內心的平靜，也送給鬧哄哄的世界，謝謝我有機會10年1次演出在小巨蛋。」

她一開場身穿洞洞上衣搭配黑色訂製長袍，飆唱〈並不〉、〈討人厭的字〉、〈城市〉等歌曲，當她自彈自唱〈玫瑰色的你〉時，突然對坐在VIP區的黃耀明大喊：「我愛你。」開心向好友示愛。她還分享，現在唱以前的一些歌曲，發現此刻的她，有可能是被10年前的自己召喚而來，「就像10年前的我，也許其實是為了這輩子後來想要成為的自己，所以當年寫了這些歌」，她希望這次演唱會能帶給粉絲力量，「這是我在舞台上最驕傲、最有勇氣繼續走下去的原因，謝謝潮水箴言跟潮水箴言的聽眾，你們非常不容易。」

她這回身為歌手，也兼任監製、製作人、音樂總監等多重身份，今年為忙籌備演唱會、新專輯《9522》，唯一的休假是小巨蛋演出前2天，她趁空檔替媽媽煮湯圓、陪兒子睡覺，不過她從3月打完疫苗後開始發燒、左手不時抽筋，經過半年調理康復後，卻在9月確診又復發，至今左手仍難以高舉、彈吉他不好施力，仍堅持呈現完美演出。

她2場小巨蛋吸引1萬8000名粉絲支持，票房共吸金約3000萬元，收支打平，明年3月4日移師高雄巨蛋開唱。擁好人緣的她，好友蔡康永、吳青峰、黃耀明等人今晚到場欣賞。