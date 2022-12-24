59歲男星王豪（本名王國峰）昔日在本土劇八點檔中，經常演出反派角色，讓觀眾常看了恨得牙癢癢，過去他曾出演《台灣霹靂火》、《家和萬事興》和《甘味人生》等夯劇，但近年淡出螢光幕，轉戰直播帶貨，做得有聲有色。豈料，王豪遇到黑心廠商害他賣了大批假貨，臨時開直播道歉，過程中一度爆哭，會扛下高達6位數損失，也願意賠償消費者「商品金額的3倍」。

王豪在轉戰直播圈帶貨後，6年內曾創下業績月入破百萬，讓許多網友都覺得很不可思議，但王豪今（24日）下午在臉書預告，「今晚7點直播有重大事情宣布」；到了晚間王豪準時開直播，向消費者們道歉，他發現日前販售的黑曜石佛牌有3千多枚都是假貨。

王豪開直播向消費者道歉，過程中一度爆哭。（圖／摘自王豪購物網臉書）

原來王豪遇到大陸黑心廠商，對方一開始給的商品，驗貨結果都是頂級的，沒想到之後給的貨都是假的，他坦言直播那麼多年從來沒發生過這種狀況，講到一半更一度爆哭；在情緒失控後，冷靜下來也承諾，「賠！就是賠！」他承諾有消費的民眾收到商品也不用退回，「我會自動私訊，我會親自道歉賠3倍，買3000塊的我賠9000塊」。

儘管王豪這次保守估計損失金額高達6位數，但他認為做生意要遵守的就是兩個字「信用」，承認是他自己嚴重疏失，才會有造成這種結果。