美國兩黨國會議員21日公布《2023財政年度撥款法案》協商結果。美國並未將可對台最多20億美元無償軍援的部分列入2023年度撥款，而是改以軍事貸款的方式提供，且台灣必須在12年內償還貸款。對此，前立委郭正亮23日就指出，「《2023年度國防授權法案》只是把預算編出來，真正要撥款才是明年的案子」，同時更列出兩點直呼「最好不要啟動軍事貸款」，引發討論。

郭正亮23日在網路節目《深喉嚨ONLINE》中提到，「《2023年度國防授權法案》只是把預算編出來，真正要撥款才是明年的案子」。郭正亮更接著說，「首先是美國裡面有很多人認為台灣有錢，而美國的無償軍事援助都是針對很窮的國家，但美國很多人不認為台灣需要受到無償的軍事援助，甚至有一部分的聲音指出『台灣比以色列還有錢』，而且台灣的外匯存底好幾千億美元，這就是反對的人會這樣說」。

郭正亮指出，「所以美國就改成軍事貸款，那軍事貸款就取決於台灣要不要了」，郭正亮認為，最好不要啟動，「因為第一個要付利息，第二個是買不到大項目」，郭正亮分析，買到的幾乎都是零組件的項目，而且一年只有20億美元，買不到完整的項目。最後郭正亮也直言，「現在就是美國有沒有人會去硬推台灣政策法，我認為不太可能，但目前美中是緩和階段，沒有理由來搞這個」。