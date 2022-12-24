19歲斜槓音樂藝術家邱顯博目前就讀於師大音樂系二年級，從幼稚園開始已學音樂15年，他表示，從有記憶開始就不曾出國玩，「只要1天不彈琴，就覺得手感和手速會有問題」，每天都會花6、7小時練習，幾乎沒有中斷過，尤其現在主修鋼琴，他每天下課後就會練習至晚上11點學校琴房關閉為止，早上6點半準時起床登記琴房及練琴，「不自律我就會被淘汰，因為我的目標比較高，是想在國外比賽中得名」。

談及學音樂的契機，他分享「小時候跟爸爸逛樂器行，被小提琴的外觀迷住，爸爸便想說我喜歡就我學吧，過程中也多少有些成就感，沒想過要放棄，練到很煩時，就去學新的樂器」，後來又陸續學了鋼琴、爵士鼓、手風琴、薩克斯風，目前共會5種樂器，甚至還特別考了街頭藝人執照。從小就讓爸媽相當放心的邱顯博，笑說還真沒做過叛逆事，「也不是特別克制自己，因為我本來就沒想要去做」，他也很感謝開明的父母親一直以來的支持，不僅不反對自己走音樂路，還鼓勵他可以多跟流行音樂接觸，「可能我從小念到科班到現在，學校也考得不錯，他們就覺得好像沒什麼疑慮」。

邱顯博不只多才多藝，還擁有一張俊俏臉蛋。（羅永銘攝）

獅子座的他個性好勝，高中時為1場鋼琴賽下了極大功夫，比賽當天他也很滿意自己的表現，且沒有什麼失誤，但公佈名次時，卻沒能如願拿到第1名，當時他的心情很是難過甚至些許憤怒，剛比完賽的那段時間，邱顯博無心做任何事情，難過到食慾不振，甚至不想再碰鋼琴及去學校上課，跟別人打交道，也陷入極負面的思考，一度失去對音樂的熱忱，之後是老師鼓勵他，喜歡自己在台上的演奏才是最重要的，且音樂的本質是為了要感動人心，他才恍然大悟，「讓我從此不再盲目跟他人比較，也因此走出了低迷，不再追究自己為了比賽結果而想放棄音樂，不再懊惱全力以赴換來的失敗。」

他曾因爸爸喜歡探戈音樂，花2年多的時間從彰化到新竹找老師學彈難度極高的班多鈕手風琴，高二時也因此被導演奧原浩志相中演出台日合拍電影《艾莉絲旅館》， 飾演以琴音拉起男女主角永瀨正敏、陸夏緣分的少年， 雖然在片中沒有台詞，但不只演奏的畫面，還有1場他幫忙遞信傳情的戲碼，他表示，一直以來都不會給自己太多的設限，當初接到邀約也沒猶豫，「就覺得很新鮮，就向學校請假到金門拍攝1周」，初次嘗試演戲，對他來說最困難的部分是表情，「因為必須融入，不能看起來像個外人，我就一直告訴自己現在是故事裡面的人」，也感謝劇組親切地對待，緩解了他的緊張。

邱顯博從幼稚園開始已學音樂15年，目前會小提琴、鋼琴、爵士鼓、手風琴、薩克斯風共5種樂器。（羅永銘攝）

雖然那次的經驗相當樂在其中，但邱顯博認為學歷還是很重要，「加上當時我覺得自己沒有演藝圈的條件，還比不上別人」，就先認真拚課業，後來他也成功以全國1％特優成績錄取師大音樂系，同時也考上獨立招生的台藝大音樂系。他目前短期的目標是希望明年能參加國際鋼琴比賽並取得佳績，不過他也沒侷限住自己，「當初經紀人來找我，我也想說有機會就去試試，因為到大學後，真的會開始去想自己還能做些什麼，現在就是多開闢幾條路，不然很容易看到之後要幹嘛，其實滿恐怖的，覺得自己是不是就只能這樣了」。

高冷、憂鬱的氣質也讓他在IG上小有名氣， 目前粉絲數高達1.1萬名，邱顯博笑曝「其實也是無心插柳，剛開始只是發一發生活照，沒想到慢慢累積了一些人氣」，除了開始有廠商來找合作外，還因此認識了一些志同道合的朋友，未來他也不排斥開設YouTube頻道，「但不想太商業，會以記錄生活為主」，至於演戲部分，他則表示「因為我也滿喜歡看電影跟追劇，覺得自己會滿有動力學演戲」。音樂方面，他說自己雖然是彈奏古典樂，但平時也會聽流行音樂，「最想跟周興哲合作，因為他的歌旋律雖然簡單，但其實都是有思考過很多的，讓我很有共鳴」，下週四（29日）也將擔任非典型聲音玩家黃介甫「金光閃閃奇異鳥演唱會的特別嘉賓。