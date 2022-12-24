根據《美麗島電子報》「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，A組合為：新北市長侯友宜39.9%、副總統賴清德為34.1%、台北市長柯文哲12.7%；B組合：賴清德42.6％、柯文哲24.3％、國民黨主席朱立倫12.8％。若是「賴侯對決」，侯友宜則以51.4％領先賴清德的35.7％。媒體人吳子嘉表示，國民黨總統初選，協調可能會成功，這次是國民黨最有機會選上的一次。

吳子嘉今(24日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，侯友宜要維持未來6個月領先，才叫做穩定領先。現在只有2個月領先。而最近這1、2個月是民進黨最脆弱的時候。光是賴清德目前的論述，並不能把民進黨的士氣帶起來，他在民進黨內的號召，還沒有讓人產生非常大的感動。所以在這種情況下，賴清德若不改變，國民黨還有機會。

吳子嘉甚至認為，這次國民黨跟選舉有關的侯友宜、朱立倫等人，是可和平解決的。國民黨智庫執行長柯志恩就提及明年5月份要辦初選，還有4、5個月的時間，協調可能會成功，這次也是國民黨最有機會選上的一次。