台南市長黃偉哲與荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）及英國歌手李美潔（Mary-Jess）上台合唱聖誕歌。（洪榮志攝）

「2023台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會24日晚間在華市政中心西側廣場熱力開唱，上萬歌迷不畏寒風擠暴會場。（洪榮志攝）

「大家好、台南！」、「我喜歡吃鳳梨酥」，韓國女神宣美SUNMI今晚在「2023台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會熱力開唱時，12萬粉絲不畏寒風擠爆會場，爭睹她的風采，現場尖唱聲不斷，說有多嗨、就有多嗨。

台南市政府規畫的「2023台南好YOUN耶誕跨年系列活動」，從12月開始周周不斷，包括3場熱鬧又溫馨的親子活動，以及3場精彩絕倫的大型演唱會。今晚登場的「搖滾耶誕演唱會」，雖然寒流壓境，但大批粉絲朝聖的心異常堅定，藝人們也熱情反饋大聲嗨唱，讓現場觀眾盡情享受追星的喜悅及偶像魅力。

耶誕演唱會由藝人劉亮延開場，他一連帶來〈Me〉、〈Money〉、〈Piano Man〉及〈Taipei〉等4首歌曲，讓場子瞬間熱了起來，現場的觀眾也跟著節奏擺動螢光棒。

隨後，超人氣新星原子少年Ozone帶來〈O.A.O.〉及〈你有沒有談過一場越談越愛的戀愛〉等多首拿手歌曲，6名團員的高顏值加實力，掀起演唱會的首波高潮。搖滾天團八三夭更一口氣帶來7首成名曲，讓現場歌迷嗨翻天。文青樂團告五人的〈帶我去找夜生活〉、〈醜人多作怪〉、〈愛人錯過〉等代表作品，交錯渲染的迷人聲線，加上貼近生活的歌詞，帶給聽眾療癒的感染力及強烈吸引力。

黃偉哲也引領荷蘭美聲馬丁（Martin Hurkens）及英國歌手李美潔（Mary-Jess）上台演唱，並合唱聖誕歌，讓台下觀眾陶醉在美聲饗宴中。

壓軸演出的韓國女神宣美SUNMI，更展現出在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍的魅力，獨家台南開唱，吸引台下粉絲手舞足蹈，大聲呼應，渾然忘我，現場熱度一路飆到最高點。

市長黃偉哲表示，市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動，除與市民同樂，也讓外來的觀光客，可以盡情地享受台南的美好，無論是視覺或是流行文化，甚至是傳統文化等交融，目的就是要讓全國國民甚至各國人士，能夠享受台灣之美、台南濃濃人情味。