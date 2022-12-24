根據《美麗島電子報》曝光的「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，A組合為新北市長侯友宜39.9%、副總統賴清德為34.1%、台北市長柯文哲12.7%；B組合為賴清德42.6％、柯文哲24.3％、國民黨主席朱立倫12.8％。台北市前副市長李永萍認為，侯友宜是賴清德的天敵。

李永萍24日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，賴清德在民進黨內一直被視為強棒，侯友宜則有點算是他的天敵。

李永萍接著點出，該民調也顯示，侯友宜要參選大位，也有他不足之處，他沒有當過行政院長，針對重大國際、兩岸情勢，他的主張到底是什麼？大家並沒有深刻印象。

李永萍指出，侯友宜對賴清德而言，是天敵、也是剋星，因為賴清德在意識形態上非常鮮明，侯友宜在這件事情上則非常溫和，而且不明顯，不管怎樣逼他都沒有用，他也不容易被激怒，非常冷靜，永遠笑臉迎人、永遠務實做事。他們兩人有很鮮明的對比。