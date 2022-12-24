大陸中央紀委國家監委網站24日消息，今年8月7日下午，廣東省第16屆運動會男子足球乙A（U15）組決賽發生假球事件，問責16名中共黨員領導幹部，其中廣州副市長譚萍黨內警告、政務記過；省體育局長王禹平、副局長雷檢軍、廣州市體育局長歐陽資文，清遠市文化廣電旅遊體育局長許廣勇、副局長蔡發明等5人免職；省足球運動中心主任程志文、廣州市體育局副局長吳民春、廣州市體育局競技體育處長裴偉民等3人撤職降級。

陸媒評論稱，中紀委在通報指出：「要弘揚中華體育精神，抓好足球行風建設，以零容忍態度查處操縱比賽等嚴重違反賽風賽紀行為，堅決煞住踢假球等歪風邪氣，促進足球事業健康有序發展。」意味將掀起中國足球反賭掃黑行動的序幕，李鐵案調查結果將是下一波重點。

相關黨政處分如下：

王禹平，廣東省體育局黨組書記、局長，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

麥良，廣東省體育局黨組成員、副局長，給予黨內警告、政務記過處分。

雷檢軍，廣東省體育局黨組成員、副局長，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

程志文，廣東省足球運動中心黨總支委員、主任，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為事業單位管理崗六級職員。

譚萍，廣州市政府黨組成員、副市長，給予黨內警告、政務記過處分。

歐陽資文，廣州市體育局黨組書記、局長，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

林燕芬，廣州市體育局黨組副書記、副局長，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分。

吳民春，廣州市體育局黨組成員、副局長，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為二級調研員。

王書永，廣州市體育局機關黨委專職副書記、機關紀委書記，給予黨內嚴重警告、政務降級處分。

裴偉民，廣州市體育局競技體育處黨支部書記、處長，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為三級調研員。

蘇錦丹，清遠市政府黨組成員、副市長，給予黨內警告、政務記過處分。

許廣勇，清遠市文化廣電旅遊體育局黨組書記，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

蔡發明，清遠市文化廣電旅遊體育局黨組成員、副局長，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

孫豪，清遠市文化廣電旅遊體育局黨組成員，給予黨內警告、政務記過處分。

謝志光，廣州市足球協會主席、廣州市足球運動管理中心原主任，給予留黨察看二年處分，降低退休待遇，按照事業單位管理崗十級職員確定退休待遇，按程序免去其廣州市足球協會主席職務。

今年8月，廣東省運會男子u15a組決賽，清遠隊從0-1落後，連下三城3-1反超。比賽從這一刻開始改變，清遠隊隨後是換下多名主力球員，廣州隊後來獲得12碼罰球追成2-3，清遠隊就差往自家球門射了，各種失誤送給對手進球，最終3-5輸球。

這個比賽視訊在網路上引發熱議，明眼人都看出是一場假球，清遠作為地級隊伍，怎麼敢贏省會城市球隊了？同時這背後也存在利益輸送，隨後相關部門介入調查，如今經歷4個月調查，這場假球案結果出爐。