不少人都有在告別式上瞻仰亡者最後一面的經驗，不過就有日本殯葬業者提醒，瞻仰遺容時切忌太過靠近亡者，因底部保溫的乾冰揮發後，會產生大量二氧化碳，不慎吸入可能會有窒息的疑慮。貼文曝光後，引發熱烈討論，就有台灣網友表示，因國情不同，在台灣除非冰櫃滿了才會使用乾冰。

日本網友「花ノン」在推特發文表示，希望能提醒大家，參加喪禮最後瞻仰遺容的儀式時，切勿太過靠近亡者大體，因大體下面會擺放許多乾冰，用來維持低溫，而乾冰揮發時，會有大量二氧化碳堆積在棺材內部。

花ノン進一步表示，當空氣中二氧化碳濃度達到7至8%時，即有機會讓人缺氧，甚至是窒息死亡，而靠近棺材底部20公分左右的地方，其二氧化碳濃度更是高達15至30%。花ノン也說，曾聽聞一名丈夫在瞻仰亡妻遺容時太過靠近，因此吸入過量二氧化碳，緊急送醫搶救仍回天乏術。

棺を閉めていると底部から20㎝程でも二酸化炭素濃度が15〜30%程度になると言われています。

（7-8%以上で窒息の状態になり低酸素になり死に至る）

これ程危険なことなのに

注意喚起される事は少なく、ドライアイスが危険だという認識も低いように思う。



自分は医療現場で遭遇したことはなく→ — 花ノン (@bluebeetle421) December 21, 2022

對此，就有台灣網友指出，台灣殯葬業通常都會把大體放在冰櫃保存，告別式前一晚才會退冰，鮮少使用乾冰，「聽過蓋棺時要小心，不能太靠近」、「台灣都放冰庫，除非冰庫滿了才會用乾冰」、「國情不一樣台灣較少用乾冰」、「台灣都冰櫃冰，前陣子才遇到了一個沒退冰完全，燒很久」。