曾任國民黨黨團總召的高雄市議員曾俊傑宣布退出國民黨，並加入無黨籍聯盟，將搭檔民進黨高市議員康裕成，組成「民無配」，角逐高雄市議會正副議長。媒體人朱凱翔對此表示，國民黨要有點骨氣，明年就該發動罷免曾俊傑。

朱凱翔今（23日）在臉書粉專「不演了新聞台」中批評，國民黨要有點骨氣，明年就該發動罷免曾俊傑。

網友紛紛表示，「贊成啦！終於有看到高雄發聲了，身為高雄黨員真的無比痛心，尤其我是投票給他好幾次了，我有沒有道理罷免？他欺騙我的選票」、「真誇張」、「先等看看明天的戲再說，不知道是不是『有內情』」、「這才叫做背骨仔，完美示範」、「太失望了」、「支持罷免」、「水很深」。

也有網友認為，「他要是選前就退出國民黨，童燕珍議員就不會落選了，可惜了，童燕珍！」、「支持罷免」、「能夠在綠到出汁的三民區選上議員，應該是相當程度的實力．至於後續套路大概就是再一段時間以後，一個適當時機再加入民退黨，這算是被挖牆腳吧。知道內情的人出來說看看吶，不知道地方黨部跟主委是在做什麼吃」。