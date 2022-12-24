高市議長選戰空前激烈，原國民黨籍議員曾俊傑拋出震撼彈，不但發聲明宣布退出國民黨團運作並退黨，更在關鍵時刻帶槍投靠民進黨參選副議長，消息一出，曾俊傑臉書馬上被灌爆，被大批網友酸稱「背骨仔！」，曾俊傑24日晚間現身民進黨高市黨部參加黨團會議，他強調自己現在是無黨籍議員。

曾俊傑臉書遭洗版，大批網友怒轟「背骨仔，臭名一事」、「下屆準備落選」、「支持明年罷免你」、「擺明選前用黨籍騙票！！！背骨」、「票都白投了，我真後悔」、「真的沒救了，票都白投，當初要救他選情是為國民黨，現在我道歉」。

曾俊傑帶槍投靠綠營的行為也讓藍營基層炸鍋，國民黨高市議會KK政線聯盟認為，曾俊傑選前國民黨，選後踢開黨，除了背叛國民黨，也欺騙選民，更是對政黨政治的扭曲與踐踏。而民進黨如果真和叛黨的曾俊傑合作，那也是吃相難看。

曾俊傑晚間現身民進黨高雄市黨部，參與綠營黨團會議，曾俊傑受訪時表示，民意代表是以民意為優先，他已經退出國民黨，現在是無黨籍議員，因為無黨的前輩推舉他代表無黨的另種聲音，與康裕成是另種搭配，一起為高雄努力打拚。