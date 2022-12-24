在推特擁有超過53萬粉絲追蹤的日本知名女Coser「御伽樒」23日突傳出死訊，不僅日本網友都相當震驚，消息傳回台灣也讓粉絲都很不捨，直呼「這也太難過了吧」。

「御伽樒」推特23日更新貼文，寫下：「給御伽樒的粉絲和所有相關的各位，我們想通知你，御伽樒於12月16日結束自己的生命，離開這個世界，葬禮由自己人舉行，無對外開放，很抱歉向支持的各位報告這樣的消息」，並強調不會關掉御伽樒的帳號，讓粉絲可以繼續欣賞她的作品。

貼文曝光後，網友都不捨留言哀悼「我是如此愛你，我無法相信...安息吧」、「突然得知她去世的消息，讓我很驚訝」、「她很酷，很可愛」、「非常遺憾，再也看不到她開朗的身影」、「關注幾年了，怎麼突然發生這種事，希望你在那邊能開開心心的」。PTT網友也直呼不敢相信，「她是少數可以把帥氣跟性感這兩個形容詞混搭的很好的coser」。

御伽樒中性打扮下有著火辣身材。(圖／取自御伽樒推特)

御伽樒不吝於展現性感曲線。(圖／取自御伽樒推特)

「御伽樒」經常聽從粉絲的要求，扮演各式角色，而她雖然平時的照片僅露出眼睛，但在她中性的打扮下，卻有著火辣的身材，強烈的反差感讓她受到不少粉絲喜愛，推特吸引超過53萬網友追蹤。

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