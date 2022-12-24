美國共和黨在11月期中選舉表現不理想，前總統川普成為眾矢之的。參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在23日刊登的專訪中，表明2024年大選將不會聽命於川普，讓對方選擇候選人，又稱川普的政治影響力已經減弱。

據香港東網24日報導，麥康奈向美國廣播公司透露，他會積極留意候選人的素質，已要求川普不要干涉參院初選，又指對方勢力正在衰退。麥康奈認為，共和黨在潛在干預減少的情況下可以有更好表現，並批評川普拖累形象，錯失獨立或傾向溫和的共和黨選民支持。回顧期中選舉，麥康奈指共和黨在各州表現都不及預期，在亞利桑那州、新罕布夏州及喬治亞州更是慘敗。

麥康奈為他在期中選舉初選中不作過多干預作辯解，稱川普在許多州份得到顯著支持，若要對抗他的人選則要投放很多金錢亦未必能成功，故只好接受川普的人選。

18日，即將退休的共和黨籍賓州聯邦參議員杜美（Pat Toomey）也表示，川普對共和黨的控制力正在減弱。杜美受訪時指，他聽到多位過去非常支持川普的選民表示，現在是共和黨需要繼續前進的時機。他承認選民的態度不會在一夜之間轉變，川普肯定仍然有很多追隨者，但影響力正在減弱。

19日，美國眾議院負責調查國會暴亂事件的特別委員會建議司法部，針對川普在2021年1月6日國會大廈遇襲事件中扮演的角色，向他提出刑事指控，罪名包括叛亂罪等4項。這是美國史上首次有前總統面對此類起訴建議，也為該委員會18個月來的調查畫下戲劇性句點。川普則譴責對他提出的刑事指控全是「虛假的」，目的是阻擋他再度角逐白宮大位。

由7名民主黨人和兩2共和黨人組成的跨黨派特別調查委員會，一致投票決定，建議對川普提出叛亂罪、妨礙國會程序、串謀詐騙美國政府和串謀作虛假陳述等4項罪名指控。該委員會的建議代表一種強有力的立場聲明，但並不具法律約束力，是否起訴川普將由司法部決定。