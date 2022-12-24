高雄有名人夫借用妻子的手機使用時，竟然發現妻子與男同事互傳的曖昧對話，氣得向男同事提告求償50萬元，他也秀出訊息截圖指出，妻子瘋狂示愛男同事「明天早上希望能抱抱...」，2人還提到「...我願意為你把身體顧好，讓你有自己的小孩...」，當他向妻子理論時，竟遭回嗆「我甲意（台語，喜歡）他啦！怎樣？」，他崩潰離婚，最後男同事遭判賠7萬元。

依據判決書記載，高雄1名人夫在去前9月間向洪姓妻子借用手機時，竟然發現妻子與吳姓男同事的曖昧對話，他見妻子瘋狂對男同事示愛「我會一直牽著你的手...不放開」、「明天早上希望能抱抱...」、「我捨不得放開你...」，甚至2人談孩子時，妻子竟提到「我懂每個人都會想要自己的孩子，我願意為你把身體顧好，讓你有自己的小孩...為了你做任何不可能的事」。

人夫看完訊息後氣炸，找上妻子理論時，竟遭妻子嗆聲「我甲意（台語，喜歡）他啦！怎樣？我放他放不下去啦」，妻子誇張態度讓人夫傷心堅決離婚，並提告吳男求償50萬元，對此，吳男坦承有傳過這些訊息，但否認與洪女發生過性行為，且自己對多僅能賠償6萬元。

法官認為，吳男與洪女互傳訊息，回應洪女索抱，還規劃日後生兒育女，顯然已超出一般善良風俗認知的社交行為，逾越結交普通朋友之分際，致使人夫配偶權受損，但憑著訊息對話截圖，無法確定2人有發生性行為，量雙方收入、智識程度等一切情狀，判處吳男須賠償7萬元，可上訴。