根據《美麗島電子報》「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，A組合為：新北市長侯友宜39.9%、副總統賴清德為34.1%、民眾黨主席柯文哲12.7%；B組合：賴清德42.6％、柯文哲24.3％、國民黨主席朱立倫12.8％。媒體人吳子嘉驚人預測，若新竹市長當選人高虹安在明年10月以前被判刑，柯文哲2024可能就完蛋了。

針對2024總統大選，吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中認為，這次是國民黨最有機會選上的一次，柯文哲在這種狀況下，可能就沒有機會了。日前新科新竹市長高虹安以60萬交保，被起訴的可能性大，若她在明年10月以前被判刑，柯文哲就完蛋了，恐怕就不要選了， 因為民眾黨可能就完了。

吳子嘉甚至覺得，高虹安萬一被判刑，這個動作在明年，恐會直接傷害民眾黨的立委和總統選舉，會有兩個可能性︰造成傷害或是讓民眾黨鼓舞士氣，但若高虹安被停職，民眾黨恐就沒力量了。

吳子嘉認為，法院絕對不會讓高虹安的案子拖過明年，一定會利用明年立委和總統選舉，來運用高虹安這張牌，可能會一屍數命，幹掉高虹安後，可能再幹掉民眾黨，甚或幹掉柯文哲。柯文哲是被動的，這是整個連動起來，情勢看來對國民黨最有利，而現在對民進黨也是不利的。