今年由於中美晶片戰爭的關係，全球半導體產業進入調整期，然而韓國媒體卻發現，他們的半導體產業在Chip 4中，銷售額對比凈利潤率呈現獨自下降的趨勢，深究其原因是韓國企業稅過高，如SK海力士的年銷售額遠低於台積電，卻要繳出更高的公司稅，韓媒擔憂長此以往，該國的半導體產業競爭力將會下降。

韓國《東亞日報》與全國經濟人聯合會近日分析了全球市值總額前100名的半導體公司，可以看到三星電子跟SK海力士的企業有效稅率分別達到了25.2%和28.3%。該報導指出，有效稅率是企業稅除以淨利潤所得到的數字。

該報導比較後，發現在半導體代工領域中位居世界第一的台積電企業有效稅率僅10%，Intel只要8.5%，大陸中芯國際更只有3.5%，而在韓國三星電子、SK海力士擅長的存儲器半導體領域，現居第三位、正在迎頭趕上的美國美光公司則是7.1%。

報導中提出一個更直觀的數據，在以去年底匯率為準的情況下，SK海力士的年銷售額近361億美元、臺積電572.8億美元、Inte為790.2億美元；但從公司稅來看，SK海力士達到31.9億美元，比台積電23.8億美元高了33.8%，比Inte的18.3美元更是多了73.8%，而中芯國際去年的企業稅則只有6520萬美元。

《東亞日報》也指出，三星去年的企業稅高達112.8億美元，位居百大企業之首，算上該公司電子半導體部門在營業比重占到56.6%，怎麼樣都是半導體企業繳稅第一位。該媒體強調，在晶片四方（Chip 4）美國、日本、台灣、韓國中，韓方的半導體領域在銷售額對比凈利潤率明顯發生獨自下降的情況，從2018至今已減了1.9個百分點，但另外3國卻都呈現成長的趨勢。

《東亞日報》認為，在競爭國家紛紛推出培養本國半導體產業的優惠稅制時，韓國的晶圓政策卻不進反退，無疑會讓該國的半導體競爭力逐漸落後。