38歲大陸女歌手袁婭維曾入圍過金曲獎最佳女歌手，23日晚間原本要在成都舉辦音樂會，但開唱前3個小時才宣布染新冠肺炎，決定演出延期，袁婭維今（24日）發文道歉，表示願意賠償粉絲白跑一趟的損失；不過，有網友跳出來指出袁婭維已經不是第一次臨時取消活動，還發現她開唱前幾天還去逛街看電影，導致確診失聲，大多數粉絲被她這行為惹怒，對她的道歉並不買帳。

袁婭維原定23日要在成都舉辦音樂會，沒想到突然染疫，在開唱前3個小時才宣布取消，讓到場吹冷風等了好幾個小時的歌迷，只能拿著東西回家，甚至有工作人員要他們去買黑膠唱片，讓他們又氣又心寒。

面對粉絲和網友一日的炮轟，袁婭維今日晚間在微博發文道歉，強調自己考慮到歌迷的身體健康，才不得已取消音樂會，也提出補償方案，「此次因活動取消產生的交通、住宿損失，工作室將全部承担，進行全額補償」，盼大家能夠理解，她也很不願意。

豈料，許多歌迷根本不買帳，有人更指出她在開唱前還出去逛街和看電影，明知道最近疫情嚴峻，她不做好防疫，團隊也沒有勸阻，如今又臨時取消演出，簡直讓眾人氣炸，紛紛痛批「已經不是第一次這樣了」、「賠償？那我們的失望誰能賠償？」、「真的是勸人脫粉」。

袁婭維聲明全文：

關於“成都音樂會”的不幸延期…

再次跟大家說聲對不起

這三年我都扛下來了

但終於還是被病毒擊倒了

23號起床嗓子開始嘶啞…

在房間嘗試開了嗓子還是不對勁

於是做了第一次抗原當時是陰性

便立馬聯繫了當地的聲帶治療醫生滴嗓子

醫生檢查水腫嚴重…“說你這樣可不能用嗓了”

但我真的很想念歌迷…

我覺得自己可以撐一撐

為了這次和樂迷的相見…從音樂團隊、導演團隊、製作團隊大家也是克服了主種困難大家都付出了很多努力（並不想放棄與大家見面的機會）

但下午一點多身體開始覺得越發又冷起來….

再一測體溫38.5（度）

隨之而來的是全身大面積的過敏爆發

當日的第二次抗原成陽

也許這我人生的至暗時刻

原本要來提前看我們彩排的歌迷

原本被選中和我一起上台合唱的歌迷

原本這些四面八方趕來與我相間的你們

原本我要為大家帶來的25首作品

原本可以和大家兌現的承諾

這一刻….

天都塌下來了

突如其来的噩耗害的大家忙成一團

所有工作人員同步在協調各方，導演組、樂首、票務平台、歌迷，等等…

考慮所有來到現場的身體健康

做出了最艱難決定 停止這場演出

給大家退票

但我深知此次事件是團隊溝通不當

導致很多滿懷著愛和期待的大家來到現場、或在趕來的路上聽到噩耗…

站在大家立場團隊反思工作不足

改進了一個最好的補償方案

此次因活動取消產生的交通、住宿損失，工作室將全部承担，進行全額補償。

也希望大家不會因此對音樂失望

大家留意@Tia袁婭維工作室

@袁婭維官方粉絲後援會

統一提供購票及差旅相關截圖，有序進行補償程序。

感謝大家的理解

愛你們的我