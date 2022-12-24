今日晚間高雄市政府試放《亞灣跨年花火》。（高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

今日晚間高雄市政府試放《亞灣跨年花火》。（高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

2023高雄跨年除超強卡司演唱會外，還有精彩重頭戲180秒《亞灣跨年花火》，今日晚間8時25分開始試放，總計共放32發，最大達8吋高空花火，美麗的景象也吸引不少民眾前來觀看。

高雄這次跨年，邀請知名歌手艾怡良、高爾宣、吳卓源等，還有精彩的亞灣跨年花火，將在年倒數時，於時代大道「第90期市地重畫區」空曠處釋放，總計共放32發，最大達8吋高空花火，給予民眾們精采的花火表演。

今日8時25分許，高市府先進行試放，為避免有突發意外，前鎮警分局也在施放煙火的地點實施交通管制，於成功路、時代大道口往西禁止人車進入重畫區，成功路、舊凱旋路口往西禁止人車進入重畫區，擴建路北側禁止人車進入重畫區。

現場仍然有許多民眾搶先一睹為快，看到約2分鐘美麗的花火表演，也直呼「不過癮」。

高市府提醒，民眾如想到現場共襄盛舉，建議搭乘捷運紅線至R6凱旋站3號出口，可沿指示進入活動會場，捷運屆時將加密班次至3分鐘一班；另外交通局加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車，服務使用捷運橘線往返之民眾，歡迎大家多加利用大眾運輸工具。更多高雄跨年系列活動資訊，請上官網。