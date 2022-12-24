可能還有人以為機組人員只是打扮光鮮亮麗，時常面帶笑容、輕聲細語，在漫長的旅程中提供你所需服務，但其實他們是一群受過專業訓練，且身背機上所有乘客生命安危的重要人物，無法輕易被取代。以和平為名的靛藍航空（IndiGo）近日有一名空姐再也受不了了，因為看到同事被奧客氣哭，決定伸張正義，當場怒吼「你給我閉嘴」，影片曝光引來網友兩極評論。

本月16日，印度廉航「靛藍航空」（Indigo Airlines）編號6E12班機當時從土耳其飛往德里，途中一名男乘客疑似要求多一份三明治，空服員為確保數量足夠而拒絕，男子勃然大怒、手指對方叫囂，只見被罵的空姐在一旁默默流淚，相當委屈。此時，她的同事見狀立刻上前護航，衝突場面越演越烈，搞的整架飛機雞犬不寧，所有人只能乾瞪眼等待鬧劇結束。

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv — Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022

她對這名奧客大吼:「你不能這樣對機組人員說話，她因為你哭了!」要求男子體諒的同時，全程以蹲姿說著:「我很尊重你，但請你也必須尊重我的同事」。卻換來不甘示弱的嗆聲:「你閉嘴!」最後她忍無可忍，大吼:「你才給我閉嘴!我不是你的僕人。」

留言區有一派網友認為，以客為尊是服務業的本質，就算遭遇不合理對待，請示上級或將他列為黑名單，而不是用這種方式回應，認為她有失專業，有人甚至辯解:「印度人是世界上最傲慢的乘客，將任何對我們有禮的人視為僕人，這是事實，改變不了…」但持另一派立場者則說，「就是因為太多這類事件，沒人站出來，當作沒事等待下一次，永遠不會有人在意。」、「應該給這名女空服員一個讚!」、「廉航提供的有限，就別再要求了吧。」