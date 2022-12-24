華爾街知名分析師Wedbush的伊弗斯（Dan Ives）基於特斯拉第四季與明年恐出現「需求缺口」，一口氣將目標價狂砍3成，再為股價帶來下壓，特斯拉已經連跌六日，創下疫情爆發以來最長跌勢。

特斯拉股價23日收低1.76％，報123.15美元，創下2020年9月以來最低收盤紀錄。特斯拉股票連續六個交易日收黑，累計大跌21.9％，創下2020年3月18日以來最長跌勢。 今年迄今特斯拉股價累計崩跌65％，同期標普500指數下挫19％。特斯拉股票正朝著最大月線、季線和年線跌幅紀錄前進。

伊弗斯在寫給客戶的報告中指出，「基於高庫存、近期調降售價，以及大陸整體產量下滑，特斯拉第四季業績可能不如華爾街預期，且明年成長恐更疲軟。」

伊弗斯預期特斯拉第四季交車量可能介於41萬至41.5萬輛，低於先前預估的45萬輛，也不如FaceSet調查的42.9萬輛。意味著特斯拉可能出現2019年6月第二季以來，季度交車量首次未達標。

伊弗斯將特斯拉的目標價狂砍30％，由250美元下修至175美元，但重申2021年4月以來對該公司股票「超越大盤」的評等。儘管如此，FaceSet訪查看多特斯拉的27位分析師中，伊弗斯的目標價最低。

伊弗斯在報告寫道，特斯拉經歷了2018年童話式的需求環境轉折後，正面臨嚴峻的總體經濟和電動車競爭加劇逆風，在美國與大陸皆遭遇逆境。

伊弗斯並未將總體和需求逆風歸咎於特斯拉執行長馬斯克，但批評馬斯克購買推特讓他分心，無法全心帶領特斯拉度過難關。

伊弗斯指出，在特斯拉降價和全球庫存攀升之際，投資人需要一位能帶領公司度過五級颶風的執行長，但馬斯克看起來就像是「握著方向盤打瞌睡」。

雖然特斯拉電動車短期需求減弱，現在又有「馬斯克與推特馬戲表演」，但伊弗斯仍看好電動車需求將在未來幾年加速的長期轉型題材。