生活習慣不同真的難接受！有女子在網上曝哥哥、嫂子1家4口生活習慣，讓她看不慣，她指出嫂子會將小孩的牙刷放進烘碗機一起烘，還會將用過的牙線洗好晾在父親毛巾上，甚至，哥嫂家的洗澡用的2條浴巾，用完僅拿去曬，1年洗沒超過2次，這樣的生活習慣讓她大開眼界，並自我懷疑「是不是三觀有問題的是我，不是他們」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，她提到因為自己沒生過小孩，所以上網詢問各位爸媽意見，她表示嫂子會將小孩的牙刷「放進烘碗機」，疑惑這是要跟碗盤「一起烘乾？」，認為就算牙刷有洗過，「這樣真的不髒沒細菌嗎？」。

另外，她提到嫂子一直說自己很乾淨，但是曾看過將用過的牙線洗好，放在爸爸洗臉的毛巾上，哥哥還為嫂子辯護表示，「毛巾會2星期洗1次」，但她看過哥哥、嫂子一家四口用的2條大浴巾，用完僅拿出去曬，一年洗沒2次，哥嫂的生活習慣讓她大開眼見，還使她自我懷疑「是不是三觀有問題的是我，不是他們」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「是的，趕快搬出去住，不然你會瘋掉的，細菌太多了」、「這一口子奇葩事層出不窮，屢見不鮮」、「衛生習慣不良，跟自小生活養成有關」、「牙刷把柄材質不能烘吧？想毒死誰」、「滿噁滿髒的，但她們一家四口能接受就好」、「別人家的老公，別人家的小孩！看不慣，不要看就好」、「浴巾不洗還共用，噁」。

不過另外有網友則表示「我有烘耶！但是我都是自己三個人一起住才會這樣」、「我是用紫外線消毒鍋，牙線我也是重複用，用到斷，因為跟牙刷道理一樣」、「我有烘耶，可是是小孩自己的刷牙杯跟牙刷另外一個烘乾鍋」、「我有耶，但是都是孩子們自己的餐具杯子牙刷」。