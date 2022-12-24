33歲女星賴琳恩擁有高顏值和凹凸有致的魔鬼身材，從出道就成為不少男人心中的性感女神，她還曾獲得亞洲小姐選美比賽季軍，即使結婚後人氣還是相當旺；有「最辣人妻」封號的琳恩分享在家應景戴上聖誕帽的模樣，沒想到網友重點全放錯，目光都被她胸前春光吸引，驚呼「在幫大家生火嗎？」。

琳恩在嫁給男星陳乃榮後，性感風格不變，照樣不吝嗇展現她的火辣身材，儘管在寒冷的冬天也常常有「清涼畫面」；琳恩24日晚上在IG發文，透露原本要出門，但外面天氣實在太冷，最後決定待在被窩裡，還不忘祝粉絲們「聖誕快樂」。

而琳恩也曬出在家中應景戴上聖誕帽的樣子，畫面中她頭頂聖誕帽、臉上戴著眼鏡、身穿一件黑色性感睡衣，趴在床上看書，居家模樣還是很迷人；有不少網友注意到她的姿勢，意外洩胸前大片春光，雪白酥胸微露，令人看了噴鼻血，「太辣了吧」、「是在幫大家生火嗎？」、「這才是標準聖誕夜裝扮」。

賴琳恩與陳乃榮結婚超過5年，雖然她經常曬出各種性感辣照，但先生不阻止還很支持，兩人感情才能持續保鮮；先前琳恩以「下身失蹤」穿搭出門，陳乃榮也只是吃醋說「不冷嗎」，每次互動都閃瞎大票粉絲。