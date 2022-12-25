根據《遠見》「民心動向大調查」民調，高達56%的民眾認為2024年可能會政黨輪替，24.1%認為不可能會政黨輪替。《觀察》雜誌發行人兼總編輯紀欣表示，民進黨全面執政造成民生困頓、民心不安，12月還發生兩件大事，台灣明年前景難料。

針對「民心動向大調查」民調，紀欣24日在香港媒體《中評社》發文表示，民進黨全面執政造成民生困頓、民心不安。另外，12月還發生兩件大事，攸關台灣前途，值得關注。第一，就是「護國神山」台積電被強行進一步移植美國，連台積電創辦人都不免抱怨兩句，政府卻不敢吭聲，難道不怕台灣的經濟及安全發生問題嗎？

紀欣接著指出，第二是美國參議院12月15日通過《2023會計年度國防授權法案》兩院協商版本，授權5年內將對台無償軍援100億美元，並提供每年最多20億美元軍事融資，外交部當天就表示美國「挺台的質與量均達歷史新高」；未料，美國參眾兩黨對《2023年撥款法案》完成協商，無償軍援卻未列入年度撥款。總統蔡英文及文武百官可以不跳腳，我們卻必須正告蔡政府，切勿向美國軍事融資，債留子孫，並使台灣烏克蘭化，進一步惡化兩岸關係。

紀欣指出，從九合一結果及修憲公民複決案未通過，可見台灣人民是有智慧的，也有能力教訓執政黨。我們除了要有廉能政府外，也不願意被美國裝備成火藥庫，更不要讓台灣子弟當砲灰。