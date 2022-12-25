一向是台股績優生的自行車龍頭巨大集團，日前才風光舉辦50周年慶典，卻因為一紙通知供應商延票公告，面臨空前危機，是海嘯還是逆風？

一紙通知供應商延後票期的公告，讓資優生巨大市值一天蒸發逾70億元！

「所有客戶幾乎同時要求延後票期至120天！」「即起自2022年12月至2023年3月出貨至巨大之全球製造廠之貨款，依現行票期之制度下，展延45天！」12月12日，一紙自行車龍頭巨大發給供應鏈的信件外流，在市場上瘋狂轉傳；隔日，巨大盤中股價一度跌停，單日市值跌逾70億元。

很難想像，在此之前，不論今年前11月合併營收高達864億元、前三季EPS（每股稅後純益）達15.01元，逼近去年全年的15.81元，巨大營收與獲利都雙雙創下同期新高。

現況》獲利創高、滿手現金

不只如此，截至第三季底，巨大現金及約當現金仍有132.2億元，不但比去年底的77.14億元大增71％，更創下歷史新高；且剛完成現增與公司債募集67.5億元，近兩百億元的現金應付貨款理當無虞。

明明是獲利大好、滿手現金，資優生究竟怎麼了？

最關鍵的，就是庫存水位急遽拉高，這也是讓市場炸鍋的原因。巨大去年第一季的庫存金額僅182.9億元，到今年第一季增加至338.7億元，第三季則拉升至374.9億元。

市場當然也充滿疑問，首先，為何是這個時間點，要找協力廠展延票期？同業直言，巨大這次是50年開業以來首次延票，而公開發行後現金增資、發公司債也是第一次，原因一方面就是庫存，也是因為越南這塊地。巨大集團在越南平陽省購置現成廠房改建、已裝設生產設備，目前正在小量試產，預計明年第一季投產；更已買好一塊達10公頃的土地，為未來進一步擴廠預做準備。

第二，為何是45天，而不是更長或更短？同業透露，一般廠商已經開90天票期，加上45天就是135天，有一定壓力，這日期也已是一般供應商能展現的「最大支持」。

第三，對巨大來說，這件事現在非做不可嗎？「杜綉珍（巨大董事長）有財務背景，看到未來的狀況，當然更保守。客人要求請他們支持延後付款，客人要延我，我當然要延供應鏈。巨大這麼大，一定是大客人去延貨款，加上庫存水位這麼高。」在同業眼中，與供應商共榮共好，本來就是很自然的事，只是這封信被流出來了，算是意外。「內部發這封信的嚴謹度，應該更小心。可能想說我是老大，要求廠商是很合理的，沒想到廠商沒辦法接受。」

巨大發言人李書耕回應，其實在公司內部已經討論一陣子，畢竟庫存不是一天發生，一直在討論什麼時間點應該做什麼，預防性措施方法造成供應商抱怨，「這次做的不好，在溝通上有點粗糙，是內部管理問題，應該有些流程，例如事先溝通、面對面或打電話，而不是一封信；傷害已經造成，也帶來市場上的紛擾，相當抱歉。」

第四，為何巨大沒有更早發現問題？還是應變不及？忽略了隱藏的市場變化與風險？

「去年組車廠對疫情沒把握，所以我們會擋供應商的貨，但是巨大看到了疫情會有反需求，所以只有巨大有貨可以供應，這就是策略和遠見不一樣。」業界認為，以巨大過去的表現，不會沒有應變能力，「庫存水位大家都知道，巨大也知道客人的需求，甚至在越南有擴廠動作。巨大如果沒有知覺，就不會辦現金增資、發公司債，現在才有充足的現金流。」