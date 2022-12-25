加拿大運動品牌Lululemon看好台灣市場，積極展店的背後，源自於台灣驚人的消費力。3年內，在台寫下營業額暴增3倍的佳績，其實全靠三大策略培養死忠顧客。

全球暴紅運動服飾品牌露露樂蒙（Lululemon），亞太區內表現最亮眼的市場在台灣！

「放眼日本、香港、澳門等亞太區，台灣是近年表現最好的市場！」露露樂蒙亞太區資深副總裁波普（Gareth Pope）接受《今周刊》獨家專訪時不諱言，台灣近3年營業額翻了3倍，這樣爆發性成長的表現，完全超乎原先預期，也讓露露樂蒙看好台灣市場而大舉展店。

露露樂蒙一連串的瘋狂展店計畫，讓它成為近年全台展店最積極的運動品牌。

2022年11月，位於台北忠孝東路、復興南路口的月租百萬級黃金店面，繼雄獅旅行社退租後，迎來的新租客，正是不惜月砸百萬元，在東區一級戰區開設全台首家街邊店的露露樂蒙。一個月後，它再度加碼進駐台北微風松高，開設第八家門市。

事實上，成立於1998年的露露樂蒙，不只在台灣寫下亮眼的營運表現，2007年在紐約那斯達克上市後，股價至今翻了20倍，目前更以404億美元的市值擠下adidas，成為僅次於Nike的全球第二大運動品牌。

這家來自加拿大的運動品牌，為何選在台灣強勢展店？曾任職Nike、Converse的波普，2017年加入露露樂蒙後，主要負責亞太區業務發展，這次為了新開幕的微風松高門市來台，他相當看好台灣市場營業額爆發性成長，強調未來也將持續展店。

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不過露露樂蒙可不是一進台灣，消費者就立刻買單。

「頭兩年，表現沒有達到我們預期，台灣成長的速度比我們想像中還要慢。」波普坦言，2017年在台灣開了第一家門市，但剛開始露露樂蒙在台銷售並不突出，當一個品牌進入新市場，本來就需要花時間讓消費者認識，「所以一開始選擇在百貨公司展店，讓台灣顧客認識露露樂蒙，這就像點燃炸藥，需要花時間讓引信燃燒，時間到了就會引爆！」

這個引爆時間就落在3年前，「雖然我不能透露台灣市場的年營業額，但光是這3年，露露樂蒙在台門市數量就成長4倍！」波普這樣細數台灣的成長表現，目前台灣8家門市，「營業額3年內也成長3倍，是亞太區內表現最亮眼的市場。」

細究在台成功心法，波普很快說出露露樂蒙全球擴張的三大主要策略，他眼中台灣市場成功關鍵除了不脫這三大策略外，也在於經營上很大程度的「在地化」，因此能很快敲開市場大門。