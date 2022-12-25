美軍積極備戰，已陸續在日本西南諸島、關島等擴增機場、彈藥儲存。(圖/先探投資週刊提供)

近期美國宣稱強力軍援台灣、日本發展攻擊武器，都是為了保護台灣不受中國攻擊。台灣軍工股可望在這兩國軍援或防衛台灣列入正式文件中，間接獲得技轉，國防工業得以再次獲得強力奧援，有利類股股價走多。

二○二二年全球最重大事件就是二月底開始的俄烏戰爭，至今仍在激烈進行中，以美國為首的北約組織，已經花了數百億美元軍援烏克蘭，主要就是烏克蘭一旦淪為俄羅斯附庸，等於北約防線要退縮；再者以二戰前經驗，當初就是德國攻占波蘭後，英法等國無動作，導致德軍西打法國、東打蘇聯，引發歐陸全面大戰，為了避免歷史重演，所以儘管耗費人力、資金及軍武等，歐美還是要支持烏克蘭，否則下一個就可能輪到波蘭、或是波羅的海三小國，乃至北歐三國。

俄羅斯打烏克蘭也給了中國重要參考，中國劍指台灣企圖心昭然若揭，二二年八月在台灣周遭海域試射飛彈，部分還落入日本經濟海域，且一口氣回拒有台灣海峽中線說法，近半年來戰機屢屢大批次越過中線，甚至繞過巴士海峽到台灣東部演訓。而台灣地位當然是烏克蘭不能比的，尤其經過疫情的三年，全球對晶片的功用及影響才真正驚醒，幾乎無處不在，從日常生活到高階製程的ＡＩ、衛星、高速運算，當然軍工武器是重中之重，有精密的晶片，對於各項精準打擊是不可或缺的，俄烏戰爭再次應證。

不對稱戰爭 輕武器優先

台灣占有全球超過六五％的晶圓代工市占率，其中高階製程晶片市占率更超過九成，這一點美國及日本都很清楚，所以要求至這兩國設立晶圓代工廠，例如美國亞歷桑那州廠，就從五奈米提高至四奈米，接下來還要蓋三奈米廠；日本熊本廠也從二八奈米，可能切入十四奈米或七奈米。

台灣有此矽盾，難怪美、日對於中國的動作十分密切追蹤。過去美國從國防部長、印太司令、駐韓指揮官乃至海軍部長，都認為中國侵台時間將從二七年提前至二四年、乃至二三年，甚至說今夜就打也不意外！

美軍積極備戰，已陸續在日本西南諸島、關島等擴增機場、彈藥儲存。美國還把二二年上半年台灣國防部送交給美國武器採購名單大幅修改，重武器、軍艦、飛機等不太容易於一、二年之間交貨者打回票，更改優先順序，以打不對稱戰爭為主，類似飛彈、無人機、反坦克等輕武器為優先。而這次美國也是大手筆，聯邦眾議院、參議院分別於十二月八日、十五日先後接連以壓倒性票數通過二三會計年度「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），未來五年可無償提供台灣軍援達一百億美元（超過三千億台幣），並要求加速處理台灣軍購請求，且能優先取得美國的「超額防衛物資」。並計畫二三年開始派官員長駐台灣，過去只有美國特殊盟友才有的待遇，意味美國已將台灣視為非北約的同盟國家，是美台防衛合作關係重大升級。

再者，日本新版安保戰略日前出爐，日媒指焦點是台灣議題，日本內閣會議十六日通過安保三文件，其中，國家安全保障戰略載明將擁有攻擊敵人基地的「反擊能力」、增加國防經費。日媒指出，美中對此態度不同，焦點在於台灣議題。考慮到「台灣有事」（有緊急狀況）等，美、日將如何具體將軍事、指揮加強一體化是今後的焦點。對於日本在二七年度之前國防經費要增至國內生產毛額（ＧＤＰ）的二％一事，美國也表示支持，據統計二一年日本國防預算約五六○億美元，僅占ＧＤＰ一．一％，若要占ＧＤＰ二％甚至更高，則一年軍費支出將超過一千億美元，果如此，將居全球第三、四位。

日本希望美國出售美製的戰斧巡弋飛彈給日本，本身也將發展射程從以往二百公里自衛為主的飛彈，延伸至射程超過一千公里飛彈，足可攻擊中國沿海軍事基地。

台灣將武裝成彈藥庫

美、日同時在十二月年底前通過提供台灣武器或護衛台灣文件條例，除了看中台灣晶片外，台灣地理位置重要，南北的巴士海峽及宮古海峽，都居中國海軍要突破第一島鏈、進入第二島鏈的中樞地位，一旦中國突破第一島鏈，就相當於直接要與美國西岸對峙，太平洋勢力一分為二，以全球警察自居的美國肯嗎？又俄烏戰爭實例在前，歐美物資可通過陸路直接運往烏克蘭，但台灣是海島，若中國封鎖台灣海域，台灣武器供應該從何處來？所以最好是提高台灣自製武器先應對中國入侵，等待美日馳援。

而最好方法就是將台灣本身防衛組織起來，應對戰爭至少先撐過兩周以上再說。武裝台灣成為彈藥庫是很重要的，美方鼓勵台灣多買近身防衛如針刺飛彈、標槍飛彈、海馬斯以及防空飛彈，配合台灣本身的雄風、天弓、天劍、雲峰系列飛彈，從源頭打擊到渡海打擊為主。屆時美日軍隊來了可以不用攜帶太多武器裝備，先頭部隊來了拿了就可上場。

因此，台灣的彈藥、飛彈（反艦、防空甚至源頭打擊中國基地港口）補足十分重要，據傳聞台美合作可能會採取兩種模式，一是由美國武器商提供技術在台製造，或是使用台製零組件在美製造。而美國也言明，預計每年無償支援台灣二○億美元的武器，部分也可就地生產，這也強迫台灣軍工產業必須自我成長。

台灣製造飛彈，除重要零組件如陀螺儀、燃料外，晶片有台積電，美國商務部長說單單一枚針刺飛彈就需要二五○顆台灣晶片；主要零件有中科院，再發包出去如飛彈雷達功率放大器有全訊、飛彈前緣擾流罩有翔名。而彈體製造需要精密車床、金屬等，有精剛、榮剛、千附精密；台灣目前曝光的飛彈總類就有對軍艦的雄風一至三型、海劍二及地對地雄二增程型、空對地則有萬劍、防空天弓三型，外加據聞射程達二千公里的雲峰飛彈。中科院廠房擴增完成後，年產各式飛彈將達五百枚左右，搭配外購的愛國者三型防空飛彈、空對空的短中程飛彈，以及魚叉飛彈等，預估台灣至少有上萬枚飛彈，且每年增加。這些武器只要分部分出來，都是台灣廠商商機所在。

若是制空權能掌握更好，所以負責維修及更新F-16A/B成F-16V的漢翔也是很重要。飛機維修是專業中的專業，據了解，美國要求有關F-16每樣零件更換都必須編號，而漢翔是亞太地區最大維修F-16機型中心，以F-16是目前全球公認最暢銷、最多機種，漢翔的價值不言可喻。

天空中還有無人機，這次不管伊朗或土耳其供應俄烏兩國的無人機都大出鋒頭，所以政府積極設置無人機國家隊，晶片不用說一定有，整機有雷虎、天線有佳邦，由於無人機搭配精密導彈攻擊，ＣＰ值很高，是典型以小搏大，一定是台灣機會。中科院開發的偵查型有銳鳶無人機；劍翔無人機是反輻射型無人航空載具，未來一定朝向查打一體的無人機為主。

陸地上，則有雲豹八輪裝甲車，整體設計以滿足台灣地形的需求為主要考量。和成持續投入高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料，製成防彈陶瓷、防彈板、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等產品。而八貫也有做防彈衣。至於海上則有龍德造船及台船），前者主要承做沱江艦、塔江艦，或是布雷艇，後者以大型船及潛艦為主（此外還有即將登錄興櫃的中信造船），造船本來就需要較長時間，是屬於戰略價值高的產業。

國家隊掌握天時地利人和

隨著國防標案訂單進入出貨旺季，砷化鎵暨ＰＡ模組廠全訊第四季營運升溫，加上海外訂單出貨亦同步走揚，法人預估第四季營收可望雙位數季增，而二三年持續受益於國防預算增加及國防自主化程度提升，年營收維持二成年增不變。

全訊表示，以目前訂單出貨排程來看，預估第四季高階國防相關產品出貨量可望較第三季增加；此外，今年在海外軍工產品方面，前三季來自歐美、以色列及印度等國的訂單亦持續成長。台灣軍用砷化鎵幾乎都由全訊供應，為此還在擴廠，全訊表示，營收、獲利穩健成長，毛利率維持高檔，主因深耕利基型的砷化鎵及氮化鎵（GaN）製程技術逾二十年，是目前國內唯一可提供從設計、製造、封裝、測試到模組，完整產品服務的專業化合物半導體整合元件（ＩＤＭ）製造商，高技術含量及高自製率，帶動毛利率明顯優於同業。

其次，全訊可提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶從一至四○GHz不同頻帶的客製化功率放大器相關產品，未來只要美國要求台灣大量製造飛彈全訊一定會受惠。該公司去年ＥＰＳ三．六四元，由於毛利高，可觀察若營收能持續跳升超過一億元，將可視為業績獲利大跳升的訊號。預估明年ＥＰＳ有機會從四．五元起跳，屆時ＰＥ及基期都相對具有優勢。

至於特殊鋼大廠榮剛優先受惠於波音、空巴等供應鏈積極拉貨，產能已全數滿載，加上油氣接單暢旺，在手訂單已至二三年第二季，業績一路旺，二二年前十一月營收年增達四二．％，前三季ＥＰＳ三．二六元，預估全年有機會挑戰五元，相對股價只有三五元出頭，並不貴。

美日軍工一把手公司如三菱重工、諾斯洛普、洛克希德馬丁，二二年以來漲幅各達九八％、三六％及三七％，皆較瓊指數及日經指數的下跌表現好，可以說僅次於能源股，台灣在中國威壓下，美國積極加持，台灣軍工股將水到渠成成為明星股！

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