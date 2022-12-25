通膨對全球經濟的影響性雖然還是存在，但是已經明顯減緩。(圖/先探投資週刊提供)

聯準會調升最終利率預期，市場焦點轉向經濟前景，當面臨景氣逆風，企業體質強健才有利安穩度過，強化帳上現金、負債、現金流量、庫存、周轉率等財報各項目，魔鬼藏在細節裡。

美國二二年十一月ＣＰＩ優於預期，道瓊指數創反彈新高，不過當天最終僅是小幅上漲，緊接著聯準會二二年最後一次會議登場，如市場預期調升兩碼，全年共計升息十七碼，為一九八○年代來最激進的貨幣政策，利率來到四．二五～四．五％，另一看點是根據利率點陣圖預估，二三年利率中位數為五．一％。

總體經濟不確定性仍高

聯準會九月會議預期中位數為四．六％，也讓市場期待終點利率提前出現，帶動股市反彈、公債殖利率走低，然而本次會議提升至五．一％，也就代表著二三年將可能還有升息三碼的空間，道瓊指數從反彈高點修正，且跌破短期區間整理，S&P 500與費城半導體指數則回防六○日均線與一二○日均線，代表科技類股的Nasdaq跌破所有均線相對弱勢，且與二二年低點距離僅剩不到五個百分點。

除了終點利率外，聯準會也上修二二年與預期二三、二四年的核心ＣＰＩ，並下修二三年與二四年的經濟成長率中位數，然長期依舊維持一．八％，失業率未來兩年也微幅上修，主席鮑威爾記者會重申對抗通膨的決心。從點陣圖來看，利率下調時間點在二四年，不過前提是經濟具有支撐力道，否則提前降息不無可能。

美元指數向下回到二四○日均線附近震盪、六○日均線乃至一二○日均線皆已向下彎，新台幣兌美元約在三○．七五元上下，日圓回到一三○附近，人民幣則回到七以下，目前五年期以上公債殖利率皆在四％以下。台灣雖然跟進升息半碼，不過與美國之間的利差持續擴大，對於匯率仍會有影響，須持續觀察。

歐洲央行也如期放緩升息步伐至兩碼，宣布二三年三月將啟動縮表計畫，且預估歐元區經濟，將在二二年第四季與二三年第一季陷入萎縮，並調降二二、二三年兩年的經濟成長率預估。日銀如預期將殖利率目標維持在○％附近不變，不過調整殖利率曲線控制計畫，將允許日本十年期公債殖利率由目前的○．二五％最高升至○．五％，帶動日圓走升，此外，也宣布將擴大購債計畫擴增至每月九兆日元。

中國防疫政策髮夾彎，基本上已經放棄清零，慢慢與國際接軌，不過回顧不論歐美或是台灣的開放史，三個月到半年甚至更長的煎熬期，確診人數、死亡人數大幅攀高，搶購藥品、口罩、疫苗等醫療耗材與民生必需品，也很可能搶不到，醫療資源不足、醫病比失衡，都是中國必須面對的難題，帶動台灣相關生技類股，尤其是製藥類股股價表現強勢。

綜合來說，通膨對全球經濟的影響性雖然還是存在，但是已經明顯減緩，升息與縮表等緊縮貨幣政策，二二年激烈過後二三年也將和緩，但是二三年上半年仍有升息空間，俄烏戰爭影響程度大幅下降，不過美國、歐盟與中國三大經濟體，經濟成長率放緩機會較高，若能夠達成軟著陸目標，股市也會較有表現空間。

高庫存的機會與風險

台灣加權指數失守一二○日均線，六○日均線上彎保有一定支撐力，然而十六日的富時台灣指數季度調整出現三○○○億元大量，若能站穩之上，才有利延續反彈，否則可能為盤整至修正走勢，好在十一月留下多個跳空缺口、季線上彎，加上股神加持台積電防線，都為指數帶來一定程度的心理與實質支撐力道。

相較之下櫃檯指數較為強勢，反彈一度突破二○○日均線，近日拉回也仍在一二○日均線附近，不過整體成交量能逐漸下滑，除了中小型與高價科技股各自發揮之外，更重要的是生技股撐起半邊天，近期占總成交金額約在三～四成，題材與投機性並存，短線操作觀察技術面與籌碼面變化，建議不宜過度追高。

經濟成長趨緩甚至衰退的疑慮逐漸增溫，自行車龍頭廠巨大發函供應商指出，需求大幅下滑，高庫存水位為一九七○年代以來前所未見，要求供應商延長票期四五天，引發市場震撼，雖然巨大表示並未發生財務危機，而是超前部署，不過身為全球產業王者，且向來都是資優生，市場除了擔憂自行車產業前景之外，其他產業若將面臨類似逆風狀況，能否安然度過危機。（全文未完）

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