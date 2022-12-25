台灣能源轉型挑戰巨大，然而離岸風電被視為重要發展路徑，日前政府已公告最新離岸風電選商結果，預料將再帶動風電供應鏈一波新成長動能。

隨著氣候變遷對地球和生態造成的衝擊越來越嚴峻，二○一九～二○年延燒了七個多月的澳洲森林大火、全球各地相繼傳出的暴雨、洪災、熱浪，都讓人們相當有感極端氣候對這個地球帶來的威脅，面對氣候暖化，各國都有自己的步調推動能源轉型，但台灣缺乏自產能源，高度仰賴進口，以二○二一年整年的能源供給來看，天然氣、生質能及廢棄物、水力、太陽光電、風力、太陽熱能等自產能源僅占二．二七％，進口能源占超過九七％，絕大多數為石油、天然氣、煤炭等高碳排的能源項目，可見台灣其實面臨的能源轉型挑戰更為巨大。

離岸風電占據天時與地利

其中，離岸風電是全球推動淨零轉型，非常重要的路徑，且台灣海峽被美國太空總署（NASA）評為具備發展離岸風力的巨大潛力海域，世界上二○處風力最強的離岸風場，台灣海峽就占據十六處，而受外界所看好，台灣也將離岸風電納入淨零轉型的十二大戰略之一，日前政府已設定二○二五再生能源發電占比要達全國總發電量二○％，其中，欲吸引各國開發商參與台灣的風場開發，離岸風電的短期目標為二○二五年累計裝置量達五．七ＧＷ（十億瓦），二六～三五年目標為每年新增一．五ＧＷ裝機量共釋出十五ＧＷ，二○三五年將增加至二○．七ＧＷ。

第三階段區塊開發選商

為了滿足企業綠電的能量需求，政府目標除了要完成二○三五年前的區塊開發，二○三一年後還將風力發電擴至領海範圍之外，基線十二海浬外的離岸風電設備未來將以「浮動式風電」為主，可以裝設在約五○～二○○公尺的海域，不過技術方面仍尚待突破，將成為中長期的發展方向。

台灣自二○一二年發展離岸風電以來，目前商轉的風場有兩個，分別為海洋風電、台電離岸風力發電場第一期，合計發電容量為二三七ＭＷ，目前仍在建置中的風場有九座，預計於二○二二～二五年商轉。

經濟部能源局二一年公布第三階段「離岸風電區塊開發選商規則草案」，規劃的期程為二○二六～三一年，六年釋出九ＧＷ的併網容量，當中每兩年的三ＧＷ將進行三回合的選商，欲參與的開發商須通過三道關卡，包括：一、取得環評初審「有條件通過的審查結論」、台電的「併聯審查意見書」及經濟部「場址規劃備查」；二、通過能源局的「履約能力審查」；三、工業局的「產業關聯性審查」，才可參與競標。（全文未完）

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