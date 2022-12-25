立法院內政委員會21日初審通過《平均地權條例部分條文》修正草案，明訂若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰，而且限期未改善者，可連續處罰，市場預期將導致預售案投資降溫，雪上加霜的是，房市目前仍存在3大問題，專家預期市場降溫情況恐將持續到2023年。

根據好房網報導，品嘉建設創辦人胡偉良分析房市現況，直指目前房市存在3大問題，包括市場銷售遇阻礙、建商因金融機構限縮土建融額度普遍缺錢，以及民眾信心不足，買房意願降至冰點。

胡偉良表示，市場現在「缺錢」又「缺信心」，目前房地產的資金荒惡化，主因在於美國聯準會大幅升息，加上央行調升存款準備率，金融機構可貸放資金大減，年底又適逢金融檢查、建商工期延誤也造成銀行的土建融資金沒辦法及時回籠。

胡偉良進一步表示，現階段建案銷售遇阻礙，歸咎於建商興建成本上升，導致售價不斷調高，民眾越來越負擔不起衝擊買氣。他強調，目前可明顯看出下半年房市不如以往熱絡，預期降溫現象將持續到2023年。

精神科名醫沈政男則在臉書發文指出，明年央行利率可能繼續調升，至於房價，觀察五十年來的曲線圖便知，利率升降與房價成反比，因此他預期房價將會開始下跌，但房貸族的壓力將會更沉重。