退休金議題一直以來都是熱門討論焦點，甚至對於該存多少才能「勇敢」告別職場也各有看法，不少人認為至少要有1千萬、2千萬的積蓄，還要有一間不用付房貸的房子才夠，對此，已經退休7年的嘉裕西服前總經理江育誠則認為，只要有700萬現金、挑一檔殖利率5%的ETF就夠了。

鏡周刊報導，江育誠分享自己的經驗，退休前初估自己與太太的每月花費約為5萬，但實際執行後發現，每月花費比想像中還要少，且每月有勞保、勞退固定收入，若能領到2萬，等於只要準備每月3萬的現金流。

江育誠提到，若有700萬的現金，並挑一檔5%殖利率的股票，初估每年就有35萬的股利入帳，平均月領29,166元，就能應付生活開銷。江育誠以元大高股息0056為例，近7年來平均每年殖利率是5.66%，換算每年股利約396,200元、每個月能領到33,016元，加上勞保、勞退綽綽有餘。

事實上，將資金購買高殖利率股票，進行投資創造穩定現金流，一直是許多人推崇的退休模式，但慎選標的就變得相當重要，一般認為，至少連續十年配發股利且殖利率維持在5%左右才適合長期投入。

理財專家夏韻芬對於準備退休金的看法與江育誠不謀而合，她認為，首先應該要先確保自己擁有一間房子，能給予最後的保障，接下來盤點身上的現金、股票甚至是珠寶等資產有多少，進而選擇年投資報酬率5%的投資工具，同樣能創造每個月有3萬以上的收入，其實可以過著相當輕鬆的退休生活。