遠見雜誌日前公布最新台灣民心動向調查，結果顯示，2024年總統大選，有多達56%的人認為會政黨輪替。國民黨台北市議員汪志冰認為，國民黨這次一定要「團結」，若重蹈2018年九合一大勝、2020大選卻因參選者眾導致大敗的覆轍，國民黨恐讓民眾失望而難以翻身。

嘉義市長選舉，黃敏惠以2萬7084票差距輾壓民進黨推出的李俊俋，順利獲得連任，為國民黨再下一城，總計在九合一大選中，國民黨拿下14縣市執政權，這股氣勢是否能讓國民黨在2024總統大選中重新奪回政權，引發關注。汪志冰24日接受港媒《中評社》訪問時認為，關鍵在「團結」。

汪志冰表示，要參選2024的人一定會比較多，但要勝選就必須要團結，若重蹈2018年，九合一大勝，2020大選卻因參選者眾導致大敗的覆轍，民眾會再度失望，並導致國民黨難以翻身。汪志冰認為，民眾對民進黨的不信賴感與仇恨值加深，國民黨此時更該團結，才有希望在2024年將政權拿回來。