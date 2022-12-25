九合一選舉國民黨大勝，年輕人意向引發各界關注。國民黨青年部前主任、啟思民本基金會副執行長陳冠安直言，「國民黨其實仍未完全爭取到年輕世代的認同」，但他們對民進黨的認同大幅下降非常明顯，這點從其投票率低迷可見；陳指出，年輕人很喜歡用「短影音」，他們對民進黨的失望，與近來網路上愈來愈多揭露綠營惡行的影片有關，這種新媒體下的產物，流量瞬間可達幾十萬人甚至幾百萬人，觸及率是非常可怕的。

陳冠安24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨在這次九合一選舉中，22縣市贏得14縣市、6都拿下4都，他在第一線觀察發現，各縣市候選人的選戰團隊任用年輕人比例頗高，過去馬政府時代那批打選戰的幕僚，如今成了主管級負責選戰策略，同時也誕生了一批，實際在前線奮戰或執行業務的年輕人，也有很多團隊直接請年輕人擔任發言人。

陳冠安分析，年輕人雖然政治成熟度沒那麼高，但對新媒體的應用及掌握比較好，帶動提升國民黨在這次選戰的新媒體能力，尤其是短影音部分，未來這一塊會是沒有資源的國民黨可以突圍，殺出一條血路的方向。

針對新媒體與短影音，陳冠安強調，臉書的主力族群是40至60歲者，抖音、IG則是20至30歲者，對於沒有資源的國民黨而言，這種「自媒體」平台，能讓國民黨與過往接觸不到的年齡層進行對話。甚至還出現了一群揭露民進黨執政的「義勇軍」，他們用30秒至1分鐘，效果甚至比國民黨「正規軍」都還強，這也是為什麼國民黨台北市前議員羅智強會積極經營這塊的原因，若是爆紅的短影音，流量瞬間是幾十萬人甚至幾百萬人觀看，那觸及率是非常恐怖的。