烏克蘭總統澤倫斯基日前問美國，並在國會發表演說，吸引全球目光，也獲得拜登政府18億美元軍事援助。財信傳媒董事長謝金河表示，澤倫斯基美國行，乍看是來要求更多軍援，不過卻發現金融市場一些變化，盧布突然劇貶、天然氣價格暴跌，有些不太尋常，下一個變化可能是油價。

謝金河在臉書發文指出，烏克蘭總統澤倫斯基在戰事中展開一趟美國行，拜登總統熱烈歡迎他，他也把戰士簽名的烏克蘭國旗送給國會，此行澤倫斯基留下一句名言：「Your Money is not Charity；It's an Investment！」意思是說美國的資助，不是慈善捐款，而是對民主與安全的投資！

「在戰爭收尾的階段，戰場外的變化，經常成了左右戰局最大元素。」這讓謝金河想起二戰最後的階段，一個是1945年2月4日到11日在蘇聯克里米亞舉行的雅爾達會議，二戰已進入尾聲，美國總統羅斯福，英國首相邱吉爾及史達林討論二戰後世界新版圖，到7月波茲坦會議要求日本無條件投降，日本撐到8月15日宣布投降。

謝金河說，「這次澤倫斯基美國行，乍看是來要求更多軍援，但背後可能有我們不知道的新變化。」

他提到，在這一段時間，金融市場出現一些變化，一個是俄羅斯要求用盧布買石油、天然氣，盧布一度升至50.565，這兩天，盧布突然貶值到73.215。另一個是天然氣，現在正值寒冬，天然氣價格卻從9.77跌到4.917美元，這有點不太尋常。

謝金河認為，下一個變化可能是油價！這次中國大陸領導人習近平出訪沙國，並且中國也成為沙國最大石油進口國，但在中東地區什葉教派與遜尼教派衝突中，也觸怒伊朗，沙國也沒有答應以人民幣取代美元購油，這個地緣政治的矛盾，也可能是破口。最近普丁放話明年減產石油，但沒有掀起太大波瀾，目前油價距俄羅斯入侵烏克蘭的130美元高價下跌約四成。

他表示，今年經濟學人的十大趨勢，第一個是烏克蘭，看起來這次澤倫斯基的美國行，可能是一個重要的轉折。