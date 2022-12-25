全球晶圓代工龍頭台積電加入制裁俄羅斯行列。據外媒報導，俄羅斯數字發展部長沙達耶夫（Maksut Shadayev）坦言 ，俄羅斯沒有工廠能製造CPU，一批委託國外製造的晶片，受到制裁影響無法出貨。據了解，俄國有數家本土業者能設計處理器，但必需仰賴台積電代工，俄羅斯最先進的晶圓廠只能生產90奈米製程晶片（台積電約2004年研發出90奈米），而該國設計最複雜的CPU則採用台積電16奈米製程打造。

據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）報導， 沙達耶夫表示，如果先前訂購的那批Elbrus、Baikal處理器能順利交貨，今年本可製造更多俄國產CPU的PC和服務器。俄羅斯設計的Elbrus、Baikal處理器皆委託台廠台積電代工。

沙達耶夫說，「雖然智慧財產權和所有文件都來自俄羅斯，但國內卻沒有工廠能製造這些CPU，只能委託他國生產，但受制裁影響，代工廠拒絕交付2022年訂單。」

俄國官方統計，若只計算俄羅斯研發、台積電代工的Elbrus和Baikal處理器設備，今年俄產CPU的PC產量僅有1.5萬及處理器8000台。

此前有消息稱，台積電拒絕將已代工完成的Baikal和Elbrus處理器出貨給俄羅斯，也沒有將未完成訂單向俄羅斯客戶退還款項。

美國科技資訊網站Tom's Hardware報導，俄羅斯最先進的晶圓廠只能生產90奈米製程晶片（編按：台積電約2004年研發出90奈米），而該國晶片設計業者MCST最複雜的CPU是採用台積電16奈米製造。

對此，不少大陸網友驚訝表示，「俄羅斯連28奈米都不能自己生產」、「我們之前也不能。28奈米可不落後。世界上除了美韓台，絕大多數國家和地區都不能自己生產。」、「日本也不能生產」、「28奈米其實已經很高端，」、「我們也就28奈米量產而已，至於良率…仁者見仁吧」。

另有網友解釋，你知道半導體發展史28奈米-7奈米走過多少年嗎？雖然在梁孟松帶領下中芯走的很快，但不代表這兩個隔了幾代製程技術相差無幾，而且5奈米和7奈米差距很大！你買手機就知道了，7奈米晶片手機和5奈米晶片的功耗和性能都差的多，如果相差無幾，蘋果可以一直用7奈米就好。另外3奈米台積電和三星都量產了，只不過良率不高，加上性能提升相比7-5奈米不高，所以目前客戶偏向4奈米和成熟的5奈米。