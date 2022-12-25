北韓是目前世界上少數的集權政體，長期封閉也為其披上一層神秘面紗。此前外媒披露，北韓首部手機為1990年代引進的摩托羅拉（Motorola），但之後又因陰謀論而中斷使用通訊設備，如今北韓已經擁有國產的手機，售價600美元（折合約1.8萬新台幣），且採用的還是台灣的晶片。

日本媒體《マネー現代》報導，北韓民眾愈發貧困，貧富差距越來越大，其中一項指標性用品「手機」，更從原本使用普及人數600萬人，大幅下滑至400萬人。

北韓於1990年才首度引進第一台摩托羅拉手機，在早期只有政府高層才能擁有並作為公務機使用，當時每部手機售價超過500美元。行動通訊網路費每個月約150美元。曾一度因為陰謀論稱「有人要用手機遙控暗殺金正日」，行動電話網路於2004年遭禁止，之後又於2008年開放。

臉書粉專朝鮮經貿文化情報表示，朝鮮擁有製作國產手機的技術，品牌包括「平壤」、「阿里郎」、「金達萊」三種，普及率約在25%，達600多萬台，有些人甚至擁有兩部手機（公司發給與自己購買）。

粉專指出，晶片多使用台灣聯發科的，系統是「特別訂做」的安卓系統，目前仍使用3G的頻率，朝鮮認為目前國內沒有4G以上的需求。

朝鮮電信公司為「高麗電信」，月租費很便宜，約1000朝元，相當新台幣4元，包括200分鐘的通話時間，但如果通話時間超過200分鐘，增加的手機使用費需要用外幣支付，每增加100分鐘需要支付新台幣360元，比基本月租費貴了很多。