民進黨在近期的九合一大選跟嘉義市長補選連續遭到重挫，民眾要求內閣總辭的呼聲相當高，至於下屆行政院長，陳建仁、鄭文燦、顧立雄都是被外界點名的可能人選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉24日就指出「如果沒有意外的話，陳建仁應該接任行政院長的可能性很大」，引發討論。

吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》分析了《美麗島電子報》12月的國政民調，其中「若明年初進行內閣改組，擔任下屆行政院長的適合人選」，同時以複選的方式進行民調，結果顯示，陳建仁的支持度來到了33.2％、林佳龍17.5％、蘇嘉全16.4％、蘇貞昌13.6％、陳時中12.0％、顧立雄11.2％。

吳子嘉更分析，如果沒有意外的話，陳建仁應該接任行政院長的可能性很大，這次選舉的結果，蘇貞昌本來就應該要負責，但如果進入賴清德時代，蘇貞昌還卡在那邊的話，賴清德現在有兩個大問題不能解決，「一個是蘇貞昌卡住賴清德，讓他沒有發揮的空間」，再來是「總統跟行政院長的執政滿意度都跌破40％，都到無法執政的條件了」，吳子嘉更接著說，「按照我們一般來講，只要民調低於35％的話，這就叫執政死亡線的邊緣」，而賴清德是否能改善這樣的狀況則是第二個問題，吳子嘉最後也強調「蘇貞昌應該要垮台」。