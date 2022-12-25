台北市立委補選將在1月8日登場，民進黨候選人吳怡農24日發布「自辦電話民調」，聲稱自己現在的支持度只有略微落後國民黨候選人王鴻薇。媒體人黃揚明同日在節目《週末大爆卦》中對此表示，吳怡農其實是打出告急牌，但自述落後民調明顯是要表現出與綠營台北市長候選人陳時中不同，幾乎可以說是排擠陳時中，且吳甚至還知道民眾現在對民進黨有怨氣。

黃揚明指出，吳怡農這份民調結果跟最近媒體公布的差不多，但會公布自己落後的數字，算是很有勇氣，「光是這點就不是陳時中2.0，他甚至排擠陳時中」，他分析，吳怡農現在打出的是告急，要表達「我們落後了，我們要繼續打」，補選就是比投票率，吳怡農在年輕人領先沒錯，但當前是考慮如何激發投票動能。

黃揚明還提到，吳怡農宣傳車近期的口號是「別生氣，要投票」，應該是知道台灣百姓對民進黨很生氣，要民眾先放下這股怨氣，來支持吳怡農。但他認為吳怡農這種選戰的打法，還是有一點荒腔走板，綠營都看到問題了，卻解決不了，這代表吳怡農在選戰裡的主導性很強，給他再強的幕僚都要依照他的打法做。

另對於吳怡農公布民調的做法，國民黨文傳會副主委林家興則質疑，民調新聞稿僅宣稱自身民調差距與在特定地區、指標領先對手等，卻沒有披露調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值和經費來源在內等必要資訊，涉嫌違反選罷法的相關規定。