阿根廷足神梅西(Lionel Messi)如願以償填滿生涯三金的空缺，順利帶領國家隊在本屆世界盃拿下冠軍，再次奠定全球最偉大足球員的地位。至於梅西私下生活卻非常神秘，低調的他鮮少在社群曝光，他的成就也引起科學家好奇，爭相研究169公分的他，體內究竟藏著甚麼巨大魔法。

這位稱霸六屆金球獎得主的傳奇人物，在本屆世界盃對上法國的決賽中兩度破門，更在PK大戰罰進致勝關鍵球。綽號「小跳蚤」的梅西，自幼生長激素缺乏而患侏儒症，靠著貴人、巴塞隆納的球探雷薩奇（Carles Rexach）的資助治療，才順利長高至169公分。然而，正因為其嬌小、低重心的體型優勢，上下肢取得良好的平衡，使他擁有甩開敵人的爆發力步伐以及更穩定的力量。

物理學家指出，擁有較低重心的人能夠在身體移動後，步伐迅速歸位，就像被推了一把卻能迅速站穩腳步，原理與建築物底層重量相同。進一步解釋，為何梅西在與對手有肢體碰撞時仍屹立不搖，擺脫體型更大隻的球員鏟球，結合平衡與敏捷的優勢，能在場上讓對手眼花撩亂。

梅西曾在巔峰時期速度可達每小時20英里，還成為史上跑最快的前15名足球運動員。

運動表現專家弗里德曼(Craig Friedman)表示，爆發力和力量是必要條件，再者，你的腳踝、臀部和軀幹也要足夠穩健，才能有效將力量傳到地面。

此外，梅西的飲食也是被嚴格把關，5種營養素如水、橄欖油、全麥、水果、蔬菜為基礎，傳統阿根廷菜餚多以肉類為主，這會導致球員攝取多於膽固醇和脂肪。因此遵循「地中海飲食」是關鍵，大量研究指出，高蛋白、低碳水對健康有益，保持肌肉力量並維持體重，還能延長壽命。

只要是「梅粉」都知道，過去梅西時常比賽進行到一半會在場邊嘔吐，起初外界以為他無法承受壓力，後來接受採訪才透露，是飲食不當造成。當時梅西說:「我長年都沒有好好吃東西，巧克力、碳酸飲料甚麼都吃。」爾後被嚴格要求「吃的天然」，現在他會用國茶馬黛茶代替飲料，遠離各種糖分，因為這對肌肉來說非常糟糕。