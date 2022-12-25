副總統賴清德投身民進黨主席選戰，外界普遍認為他會代表綠營2024挑戰大位，而藍營角逐下屆總統的人選則還沒有定調。《美麗島電子報》24日公布「希望誰擔任下一屆總統？」最新民調，在藍綠「侯賴對決」的情況下，新北市長侯友宜有超過5成的支持率。媒體人吳子嘉對此直言，侯友宜在現階段已經是大泛藍的集合了。

吳子嘉24日在節目《董事長開講》發表2024總統預測民調，與上次相比，在三腳督的情況下，侯友宜超越賴清德的34.1%來到39.9%，民眾黨的柯文哲僅僅只拿到12.7%；而在藍綠單獨對決的情況下，侯的支持度51.4%，大幅超越賴的35.7%。

吳子嘉分析，拿「雙雄對決」與「三腳督」的比較，可以發現賴清德的支持度差異不大，34%到35%就是他的地板與天花板；可是一拿掉柯文哲，侯友宜就跑到51.4%，只能說侯已經是代表大泛藍的大多數了，完全有能力把柯的票吃得乾乾淨淨。

除此之外，吳子嘉也認為，從台北市長選戰就可以看出，泛藍票會集中在國民黨推出的人選上，黃珊珊、陳時中都只有拿到他們的基本盤，蔣萬安也只有藍營的基礎票，因此到了總統大選，柯文哲就會成為一個變動因素。