博客來涉以「假承攬真僱傭」壓榨服務20多年的李姓清潔員，慘遭「炎上」，事情爆發一天後，24日晚間博客來與李女達成協議，支付百萬和解金。而不識字的李女，為何能找到律師幫忙出頭，甚至成功讓大企業認錯，其關鍵都在他視如己出的「孩子們身上」。

李女今年66歲，在該棟大樓已打掃20多年，委任律師陳又新透露，李女原先在該棟大樓其他樓層打掃，博客來總務看到後邀請來幫忙打掃，但從原先的未硬性規定工時、允許兼職演變成每天需打卡上下班、工時8小時，打掃範圍也擴大到全部區域，近日更被片面通知「明年起不用來了」，期間不僅沒有三節、勞健保，事後也無退休金可領。

李女在博客來打掃超過20年，將公司內的年輕員工都視為自己孩子，年輕人也對她相當敬重，因此當李女因不識字，拿著合約與解雇通知書求救時，年輕員工一看李女簽的竟是承攬契約，認為非常不合理，便私下建議她去找律師幫忙，李女也因此順利找到陳又新律師，才讓整起事件曝光。

24日晚間，博客來表示，已與李女達成協議，願意支付百萬和解金，但雙方有簽訂保密條款，因此無法對外界透露詳細金額，李女則表示，她只要拿符合勞基法的金額，不會額外多拿一毛錢。