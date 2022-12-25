阿富汗塔利班政府繼日前禁止女性接受大學教育後，今天又以女員工未遵守服裝規定，遭到「嚴重投訴」為由，下令禁止女性在所有國內和國際非政府組織工作。

根據經濟部官員，當局還威脅，非政府組織若未配合執行命令、允許女性員工繼續工作，將被吊銷營運執照。

本月20日，塔利班政府才下令禁止女性上大學，招致全球強烈譴責，並在國內引起抗議和嚴厲批評。

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫（Ramiz Alakbarov）表示，經濟部發函給各組織，要求女性雇員不得繼續上班之舉，讓他「深感憂慮」，並稱這是「明顯違反人道主義原則」的行為。

為阿富汗提供援助資金並曾在今年1月主持塔利班與民間社團成員會談的挪威外交官員也譴責了這項舉動。

目前尚不清楚上述命令將對聯合國機構造成哪些影響，這些機構在阿富汗派駐了大量人員，以應對其人道主義危機。

被問及最新規定是否包括聯合國機構時，經濟部發言人哈比（bdulrahman Habib）回應，這封信適用於阿富汗人道主義組織協調機構ACBAR轄下組織。ACBAR不包括聯合國，但旗下有180多個地方和國際非政府組織。

然而，聯合國經常與阿富汗當地非政府組織簽訂合約，以開展其人道主義工作。

援助工作者也指出，女性工作者對確保女性獲得援助至關重要。（譯者：施施）1111225